パテレアワード2025 開催決定！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、2025年12月7日(日)にパーソル パ・リーグTVのリアルイベント「パテレアワード2025」を開催することをご案内いたします。

「パテレアワード2025」は、今年のプロ野球パ・リーグを振り返りつつ、パーソル パ・リーグTVで2025年に公開した動画の中から、様々な角度の「パテレらしい動画」＝「パテレアワード」に輝く動画を発表するイベントです。パテレアワードはリアルイベントとして昨年初めて開催。参加チケットは即完売となり、ファンの皆様より大きな反響をいただいたことから、2年連続2回目となる今年も開催する運びとなりました。

「パテレアワード2025」では、五十嵐 亮太さん、菊池 柚花さんにMCとしてご参加いただきます。お二人の掛け合いにもぜひご注目ください。さらに、パ・リーグ各球団の選手にもご参加いただく予定です。ぜひ今後の続報にもご期待ください！

パテレアワード2025開催概要

・日時：2025年12月7日(日) 午後予定

・場所：恵比寿ガーデンホール(東京都目黒区三田1-13-2)

・MC：五十嵐 亮太さん、菊池 柚花さん

・ゲスト：パ・リーグ球団の選手や関係者にご登場いただく予定です。

※出演者の詳細は近日発表いたします。

※時間は前後する可能性があります。

※出演者は予告なく変更となる可能性があります。

MCコメント

五十嵐 亮太さん

「昨年は“OBゲスト“として緊急登板しましたが、今年は“MC”としてパテレアワード2025を盛り上げていきます。皆さん、会場でお待ちしています！」

菊池 柚花さん

「パテレアワードでMCを担当することになりました菊池柚花です！昨年に引き続き、パテレアワードを盛り上げていけるように頑張ります。2025シーズンも“パテレ行き”の名場面が盛りだくさんですので、皆様楽しみにしていて下さい！」

パテレアワード2025参加チケット販売概要

・販売方法：

- パ・リーグTV有料会員の皆さまを対象にした優先販売を実施予定です。

- 優先販売終了後、一般の方もお申し込みいただける一般販売を予定しています。

・販売枚数：約650枚（予定）

・チケット料金、販売スケジュールなどの詳細は、決定次第ご案内いたします。

※その他詳細は特設サイト（https://pacificleague.com/contents/ptv_awards2025 ）をご確認ください

▲昨年開催のパテレアワード2024の模様