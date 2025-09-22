“地産全消”で地域の美味しさを全国に　季節限定「野菜生活100 本日の逸品　岡山ピオーネミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：山口聡、本社：愛知県名古屋市）は、「野菜生活100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」を2025年10月21日（火）から12月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします。（在庫がなくなり次第、販売終了）

『野菜生活 100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の皆さまにお楽しみいただく“地産全消”をコンセプトとしています。その中でも「野菜生活 100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りをお楽しみいただける人気商品です。

このたび発売する「野菜生活100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」は、強い甘味と旨みが特徴の岡山県産ピオーネの味わい※１の野菜＆果実100％ミックスジュースです。ピオーネの名称は「開拓者」を意味するイタリア語に由来します。一粒が大きく食べ応えがあり、種がなく皮もむきやすいのが特徴です。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったり。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめです。

※1 イラストは味のイメージです

また、『野菜生活100』季節限定シリーズのコンセプトを伝える動画と、産地の風景や農家さんの果実栽培の様子を紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ シリーズコンセプト動画URL ： https://youtu.be/23_dJW3Pp6A

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/UKYMKDbUs0s

カゴメは、日本各地の野菜や果実を使用した商品を展開することで、日本の農業を応援いたします。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/332_1_28a512b9f6f85d3116e5a0ec7baae6eb.jpg?v=202509230356 ]

- 商品特徴

◇ 果実ピューレーを贅沢に使った濃厚な味わいの「本日の逸品」シリーズ

◇ 強い甘味と旨みが特徴の岡山県産ピオーネの味わい※１

◇ ポリフェノール

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

※1 イラストは味のイメージです

- 発売日

2025年10月21日（火） ※12月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 季節限定「野菜生活100」シリーズ ブランドサイト

URL：https://www.kagome.co.jp/products/brand/ys100/chisan/?s=1

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）