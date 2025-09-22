「ICE CREAM feat. Aile The Shota」リリース記念！三代目 J SOUL BROTHERSパフォーマーELLYことCBのオリジナル限定グッズが「くじラックオンライン」に登場！

カルチュア・エンタテインメント株式会社

カルチュア・エンタテインメント株式会社は、「ICE CREAM feat. Aile The Shota」のリリースを記念して『CB』とコラボレーションした、ハズレ無しでオリジナルグッズがゲットできるオンラインくじ「くじラックオンライン」を2025年9月26日（金）より販売いたします。賞品は新規ビジュアルを含むA賞～E賞まで、さらに、くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方は特別な賞品が獲得できます。

■販売サイト：https://kujiluck-online.com/store/lottery/2509cbelly

■販売価格：1枚770円(税込)

■配送手数料：累計10個まで660円(税込)

■販売期間：2025年9月26日 (金) 12:00～2025年10月26日 (日) 23:59まで

■お届け目安：2025年12月中旬～1月中旬を予定

■Wチャンス賞： くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方は特別な賞品を獲得できます。※購入者全員が参加可能です。

A～E賞まで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが盛りだくさん！

10連ごとに必ずもらえる！1度の決済にて10回まとめて引いていただいた方には、「ジャケットキーチェーン(9種ランダム)」を必ず1個プレゼント！対象販売プラン「10回ひく」ご購入者が対象です。

さらに、Wチャンス賞を実施！くじ1枚ごとに抽選で「直筆サイン入りアクリルボード」をプレゼント！くじ購入者全員が参加可能です。

(C)️ LDH Records

カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクト事業本部が提供するサービスについて

カルチュア・エンタテインメント株式会社IPプロダクト事業本部では、アニメやファンシーキャラクターなどの人気ライセンスを取得し、グッズの企画・制作を行っています。グッズは自社ブランドとして発売するだけでなくOEM等の製造受託も行っています。またCCCMKHDが運営するポイントプログラムであるVポイントが貯まるVポイントカードの券面にデザインを施したVポイントカード キャラクターデザインの発行も行っています。

さらに、Life styleに“楽しさ”を提供する「FAN+Life（ファンタスライフ）」も運営しており、アーティストやキャラクターのデザインを配したVポイントカードの企画・発行や、オリジナル商品を販売しています。

好きなアーティストやキャラクターの世界感が広がるシチュエーションやオリジナル商品との出会い、そして「楽しさ」が広がるような体験をご提供しています。

