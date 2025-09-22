訪日中国人観光客の“2人に1人”が使う！中国インバウンド対策に必須の「大衆点評」ガイドブックを口コミコムが公開

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、中国人向けインバウンド対策を強化したい事業者さまへ向けて“中国最大の生活情報プラットフォーム”である「大衆点評」の基本情報や活用事例をまとめた「大衆点評ガイドブック」を公開しました。

■ 大衆点評（たいしゅうてんぴょう）ガイドブック

本資料では

「中国人向けインバウンド対策を強化したい」とお考えの方や、

「大衆点評（たいしゅうてんぴょう）」を集客に活用したい」という方に向けて

- 大衆点評の基本情報- 日本エリアにおけるユーザー属性やトレンド- 大衆点評の活用事例

について解説します。

資料では他にも「大衆点評の基本機能」や「データからみる日本の人気エリア」などを紹介しています。

中国インバウンド対策に今すぐ役立ていただける情報をまとめていますので、ぜひご活用ください！

【セミナー開催】

元外食チェーン担当者が答える！飲食店のインバウンドお悩み解決 ～『大衆点評』入門編～

9月26日：無料オンライン

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_dianping)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am