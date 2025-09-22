「医療DX・IT EXPO東京」に出展　転倒検知ソリューションなどの医療関連ソリューションを展示

キヤノンITソリューションズ株式会社

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、2025年10月1日（水）から10月3日（金）に開催される「医療DX・IT EXPO東京」に出展します。

キヤノンITSは、これまで医療機器、産業機器、車載機器など多様な分野で培ってきた高度な技術力と豊富な開発経験を生かし、医療業界における安全管理、職員のメンタルケア、業務支援といった現場の課題に対して、AI技術を活用した革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。

政府主導で推進する「医療DX令和ビジョン2030」のもと、医療の効率化や質の向上を目指し医療機関においてデジタル技術の導入に向けた動きがより活発となっています。キヤノンITSは、これらのニーズに応えるべく、AI/画像処理/音声認識などの先端技術を融合させたソリューションを開発し、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を力強く支援してまいります。

このたび出展する「医療DX・IT EXPO東京」は、医療システム、ロボット/RPA、遠隔医療支援、地域連携システム、AI/VR/ARなどの要素技術を活用した医療DXツール/ソリューションに特化した専門展で、医療機関の最新技術が集結する場です。キヤノンITSは、「AI技術で支える介護現場の見守り・職員ケア・業務効率化」をテーマに、現在開発中の三つのAIソリューションを展示します。

■出展ソリューション ※すべて開発中の参考展示

・転倒検知ソリューション

Webカメラ映像を活用し、専用センサーや複雑な設定なしでディープラーニングによる転倒検出を実現します。施設ごとのカスタマイズや共用エリアでの複数人検知にも対応します。

・ストレス検知ソリューション

画像から心拍変動などの生体情報を抽出し、機械学習モデルによりストレススコアを算出します。

医療従事者のストレスを見える化し、メンタルヘルスケアを推進します。

・AIによる業務知識問い合わせ＆要介護認定作業補助

AIを活用した二つのアプリケーションを紹介します。

業務知識問い合わせ：AIが必要な業務知識を抽出し提示します

要介護認定サポート：訪問調査時の音声から自動で調書を作成します

■医療DX・IT EXPO東京(メディカルジャパン東京)開催概要

□日 時 ：2025年10月1日（水）～ 2025年10月3日（金）

□会 場 ：幕張メッセ

□主 催 ：RX Japan株式会社

□入 場 料 ：無料（事前来場登録が必要です）

□公式サイト ：https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/hdx.html

●一般の方のお問い合わせ先

組込みソリューション担当：https://reg.canon-its.co.jp/public/application/add/713

●組込みソリューションホームページ

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/manufacturing/embedded