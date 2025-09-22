重版出来！田中美久表紙で１冊まるごと水着グラビア『BOMB Premium』が異例の増刷！
株式会社ワン・パブリッシング
株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「BOMB Premium」（定価：1,980円（税込））を好評につき増刷しました。
田中美久表紙で増刷、特典ポストカードも再搬入！
表紙＆巻頭グラビアを最強グラビアクイーン・田中美久が飾った、アイドル誌ボムがお届けする新しい水着グラビアムック『BOMB Premium（ボム ・プレミアム）』が好評につき異例の増刷！ 発売前に完売していた、セブンネット限定特典のポストカードも再搬入されました。
未公開絵柄の田中美久ポストカード特典付き販売もスタート！
さらに、アイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」＜https://bombidol.official.ec/＞では、『BOMB Premium（ボム ・プレミアム）』増刷記念として完全オリジナル未公開絵柄の田中美久ポストカードを特典に付け販売！ 数量限定での激レア必至アイテムとなっております。
［商品概要］
BOMB Premium
定価：1980円 (税込)
発売日：2025年7月28日（月）
判型：A4ワイド
ISBN:9784651205427
電子版：有
ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/