ナノ・ユニバースが音とファッションで魅せる。「BEAT REACTION」第3弾今話題のアーティスト「Rol3ert（ロバート）」が登場

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するファッションブランド「ナノ・ユニバース」は、2025年9月19日（金）にオフィシャルYouTubeチャンネルにて、音楽番組「BEAT REACTION（ビート・リアクション）」の第三弾を配信いたします。

「BEAT REACTION」は、“ファッションと音楽のクロスオーバー”をテーマに、アーティストによるライブパフォーマンスと、ナノ・ユニバースが提案するスタイリングや映像演出が融合する、新感覚のカルチャーコンテンツです。





「BEAT REACTION」とは

「ファッション×音楽」をテーマにしたナノ・ユニバースの新プロジェクト。“ビート（BBEAT）”と“化学反応（REACTION）”を掛け合わせ、異なるジャンルのアーティストたちのリアルなセッションを届けていく新感覚プログラムです。音楽とスタイルが交差する瞬間を、ぜひ体感ください。





■出演アーティストプロフィール

Rol3ert

(pronounced Robert)

日本人のシンガーソングライター。2005年生まれ、現在19歳。アメリカ出身、2歳から日本で育つ。グローバル照準のトラックメイキング、ポップとJ-POP由来の美しいメロディ、人々の孤独や悩みに寄り添う歌で、世界を魅了する。2025年1月「meaning」で本格始動。続く4月リリース「HOPE」はJ-WAVE TOKIO HOT 100でTOP20入りを果たし、6月リリース「Nerd」はインドネシア、日本、アメリカ、台湾、韓国など世界中のプレイリストにて取り上げられた。7月には東京・代官山SPACE ODDにて、自身初のワンマンライブ「Rol3ert 1st live “3mpty”」を開催。ピアノと歌のみで構成されたステージは、その歌声と表現力の強さを印象づけ、アーティストとしての確かな第一歩を刻んだ。この夏には、FUJI ROCK FESTIVAL '25およびSWEET LOVE SHOWER 2025への出演も果たした。19歳にして、グローバル音楽シーンに挑む、日本発の新たな才能として注目を集めている。

■公開情報

番組名：BEAT REACTION（ビート・リアクション）

配信日：2025年9月19日（金）

配信場所：ナノ・ユニバース 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC25uPPxGC4PJYJ-hdvDv5sA





