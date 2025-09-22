MyM オリジナル楽曲初の恋愛ソング！「おまんじゅうこわい」のリリースが決定！さらにMyMからおまんじゅうがもらえるイベントを実施！

株式会社STARBASE

森三中・大島、ガンバレルーヤ(よしこ・まひる）からなる音楽ユニット MyM(マイムー)が、新曲「おまんじゅうこわい」を10月15日(水)にリリースする。あわせてジャケット写真も公開された。

プロデューサーには7coのボーカル芦田菜名子を起用し、キャッチーでチルな雰囲気漂う楽曲に仕上がっている。

本作は、MyMのオリジナル楽曲としては初の恋愛ソングとなっており、今回も作詞にはMyMが参加。タイトルの「おまんじゅうこわい」は、落語の演目「まんじゅうこわい」に由来しており、狂気的な恋愛模様とコミカルな要素をかけあわせた、MyMらしい歌詞にも注目してほしい。





■MyMコメント

Miyuki

「おまんじゅうこわい」という歌は、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛の歌になっています。

我々恋愛の方はあまり得意ではないんですけれども、友達やいろんな人の恋愛を見て、ああだな、こうだなと考えに考えて歌詞を作ってみました！

歌詞は芦田菜名子さんと一緒に共作させていただきました。

自分の中にある愛と憎しみの恋愛を思い出す方もいるんじゃないでしょうか。

あの人みたいだな、こんな友達いるな、など思いを馳せながら、ぜひ聴いてみてほしいと思います。

愛というのは苦しいものだな、苦しさの先に喜びがあるんだな、そんなことを思ってもらえたら良いなと思います。

Yoshiko

どうも、Yoshikoです。

今回の「おまんじゅうこわい」という曲は、愛の曲となっております。

愛は恐ろしいものです。ですが、楽しいものでもあります。

ぜひこの曲を何度も何度も聴いて、ぜひいろんな考察をしてみてください。

以上、Yoshikoでした！

Mahiru

MyMのオリジナル楽曲初の恋愛ソングになるのですが、愛情と憎しみは紙一重だということを歌詞に込めております。

愛というものは一歩間違えると憎しみに変わり、時には人が変わるほど愛に溺れてしまう、そんな人間の醜さを描いています。

以上、Mahiruでした！

MyMがおまんじゅうお渡し会を実施！

楽曲のリリースを記念して、10月5日(日)こだわりの揚まんじゅうで人気の和菓子店・御門屋本店にて、MyMがおまんじゅうお渡し会を実施することが決定した。

プレイガイドにて商品引換券を100名様限定で抽選予約販売し、当日は限定販売のMyMまんじゅう(揚げまんじゅう)をMyMから直接渡してもらうことができる。

※写真はイメージです

※プリントの種類は2種類ございます

※当日はメディアによる取材・撮影が入る予定です。映像や写真にご来場の皆さまが映り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。





■イベント詳細

日時：10月5日(日) 8:00～8:45

場所：御門屋本店(〒153-0065 東京都目黒区中町1-26-5)

■販売価格(MyMまんじゅう4個セット)

1,400円(税込)

※当日、商品引換券が無い方はMyMまんじゅうは購入できません。

※別途各種手数料がかかります。

■応募期間

MyM FC先行(「超AnM」会員の方のみお申込み可能）

9月23日(火・祝)12:00～ 9月25日(木)23:59

一般販売

2025年9月29日(月)12:00～10月2日(木)23:59まで

■お申し込みページ

ファンクラブ先行

https://choanm.fanpla.jp/

一般販売

FANY：https://r.ticket.fany.lol/mym-manjyu

イープラス：https://eplus.jp/mym-manjyu/