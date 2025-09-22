開志国際高等学校「胎内カップバスケットボールフェスティバル２０２５」 に出場します！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの開志国際高等学校（新潟県胎内市）は、10月12日・13日に開催される「胎内カップバスケットボールフェスティバル2025」に参加いたします。

今年で5回目となる本大会の出場校は、2025年度インターハイ準優勝の八王子高等学校、2025年度インターハイベスト８の東山高等学校（京都府）、2025年度インターハイ出場の福島商業高等学校となります。 このような学校が、新潟県に一同に会して試合を行うことは、なかなか実現できません。皆様方のご観戦・応援をお待ちしております。

■胎内カップバスケットボールフェスティバル２０２５

【開催概要】

イベント名称 ：胎内カップバスケットボールフェスティバル２０２５

開催期間 ：2025 年１０月１２日（日）８：３０開場・１３日（月・祝）８：００開場

開催場所 ：ぷれすぽ胎内（胎内市総合体育館） 胎内市清水９番地７（新潟中条中核工業団地内）

参加チーム ：

・八王子高等学校（東京都）令和７年度インターハイ 準優勝

・東山高等学校（京都府）令和７年度インターハイ ベスト８

・福島商業高等学校（福島県）令和７年度インターハイ出場

・開志国際高等学校（新潟県胎内市）

組み合わせ ：胎内カップHPにて発表 https://tainaicup-basketball.blog.jp/

【チケット販売】

チケット料 [全席自由席] ：大人＝2,000円 、高校・中学生＝1,000円、小学生以下無料

購入方法 ：最寄りのローソン又はｔｅｋｅｔ（下記QRコード）でお求めになれます。

【主催】

主催：胎内カップ実行委員会 主管：胎内市バスケットボール連盟

大会に関するお問合わせ先： 胎内カップ実行委員会事務局

TEL 090-2999-2875（担当：小野真）

HP： https://tainaicup-basketball.blog.jp

【開志国際高校 男子バスケットボール部】

今年で創部12年目を迎え、「凡事徹底」をモットーに体や技術指導のみならず、生徒の「心」を育て、世界で活躍できる選手育成を行なっています。

創部5年目でインターハイ優勝を果たし、全国から注目を集め成長してきました。

2014年 4月に開校と同時に創部

2016年 全国高等学校総合体育大会 ベスト８

2018年 全国高等学校総合体育大会 優勝

2019年 全国高等学校総合体育大会 3位

2022年 全国高等学校総合体育大会 準優勝

2022年 全国高等学校バスケットボール選手権大会 優勝

2023年 U１８日清食品トップリーグ 優勝

【富樫英樹監督 プロフィール】

開志国際高校バスケットボール部総監督。

新潟県立村上高校‐日本体育大学卒。

元Ｕ-16日本代表ヘッドコーチ。

中学教員時代に、新発田市立本丸中学校のバスケットボール監督を務め日本一へと導く。

2014年に開校した開志国際高校でバスケットボール部の監督に就任。

創部5年目の2018年に全国制覇を成し遂げる。

Bリーグ千葉ジェッツ・富樫勇樹選手の父。

【開志国際高校】

2014年4月、新潟県胎内市に開校し、「医学科進学」「国際情報」「国際アスリート」「アスリート」４つのコースを柱に、地域社会・国家・国際社会の発展に寄与できる真の国際人・リーダー・スペシャリストを育てていく、これまでの日本にはない、かつ、これからの日本に必要な全く新しいコンセプトの高等学校。



「医学科進学」コース

先進の受験ノウハウを基に設定した、特別なカリキュラムを熟練の講師陣が指導。選ばれた少数精鋭の生徒にきめ細かなサポートを行い、合格に導くとともに、医師に必要とされる倫理教育にも積極的に取り組んでいます。



「国際情報」コース

多くの留学生と共に学び生活するグローバルな環境が活躍の舞台を世界に求める生徒に必要な「生きた英語」「使える英語」「国際感覚」を鍛えるとともに、最先端のＩＣＴ技術を学びます。 将来の国内難関大学合格や海外大学合格に向けて英語力の向上はもちろん総合的な学力育成を行います。



「国際アスリート」コース

アスリートとして全国・世界で活躍できる能力の育成だけでなく、将来の国内大学合格や海外大学へのアスリート留学に向けて学力向上にも力を入れたコースです。「生きた英語」「使える英語」「国際感覚」を鍛えられる環境でグローバルな人材を育成します。



「アスリート」コース

日本から世界へ飛躍するアスリートの育成、この大きなチャレンジのために、アスリートコースでは優れた指導者によるコーチングだけでなく、人格育成や基礎学力育成にも力を注いでいます。勉強とトレーニングに集中できる環境で3年間過ごし、生徒はより高い目標に向かって羽ばたいてきます。



【卒業生】

冬季北京オリンピックスノーボードハーフパイプ金メダリストの平野歩夢選手をはじめ、銅メダリストの冨田せな選手や平野海祝選手、冨田るき選手、女子プロゴルファーの高橋彩華選手、石井理緒選手、本明夏選手など多数のトップアスリートを輩出しています。

学校法人大彦学園 開志国際高等学校

所在地：新潟県胎内市長橋上439-1

URL: https://kaishi-kokusai.ed.jp/

代表者：高橋 祐二



＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。



＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/