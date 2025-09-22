各国の強豪バスケットボールクラブが参戦するアジア最高峰の大会『東アジアスーパーリーグ（EASL）』2025-26シーズン全試合を、U-NEXTにて見放題で独占ライブ配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、東アジアの強豪クラブが激突する国際バスケットボールリーグ「EASL（East Asia Super League）」2025-26シーズンの全試合を見放題で独占ライブ配信いたします。日本戦については全試合日本語実況・解説付きでお届けします。また、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のB1リーグ戦も全て見放題で視聴可能です。

2025-26シーズンもU-NEXTで独占ライブ配信決定！

東アジアの強豪クラブが激突する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL）」。日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、香港、マカオ、フィリピン、モンゴルの計7地域から各リーグを代表するトップ12クラブが集結し、頂点をかけた戦いが繰り広げられます。

日本勢はEASLの舞台で圧倒的な存在感の強さを誇り、過去2シーズン連続で王者に君臨。琉球、千葉J、広島の過去出場3クラブによる通算成績は、脅威の23勝7敗。今シーズンの活躍にも注目が集まります。

2025-26シーズンの開幕戦は、10月8日（水）に台北と東京の2都市で開催。日本勢の3チームが早速参戦します。台北では第一試合に、宇都宮ブレックスと台北富邦ブレーブスが激突。続く第二試合では、昨シーズンのFINAL 4で熾烈な戦いを演じた桃園パウイアン・パイロッツと、琉球ゴールデンキングスの再戦というカードが実現します。東京では、アルバルク東京とザック・ブロンコス（モンゴル）の一戦も開催されます。

U-NEXTでバスケットボールを年間通じてお届け



U-NEXTでは、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のB1リーグ戦も昨シーズンに続き全て見放題で視聴可能です。国内トップリーグから、アジアを舞台にしたEASLまで、ファンは一つのサービスで世界レベルのバスケットボールを余すことなく堪能できます。 特にEASL参戦クラブのファンにとっては、国内リーグでの熱戦からアジアの頂上決戦までシームレスに追える贅沢な体験をお楽しみいただけます。

U-NEXTは今後もスポーツコンテンツの拡充に力を注ぎ、ファンの皆様にさらなる感動をお届けします。東アジア最強の称号を懸けた新シーズン、その幕開けにぜひご期待ください。

『東アジアスーパーリーグ（EASL）』

「EASL Tip-Off 2025」

【配信日時】2025年10月8日（木）

※スケジュールに関してはEASL公式サイトをご確認ください。

『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』

レギュラーシーズンB1開幕戦

【配信日時】2025年10月3日（金）

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

※スケジュールに関してはB.LEAGUE公式サイトをご確認ください。

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり