人気急上昇中の女性声優・夏吉ゆうこの初写真集が大好評につき重版出来！ 地元・大阪で重版記念イベントも開催
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」(東京ニュース通信社刊)
「ウマ娘 プリティーダービー」(シュヴァルグラン役)、「ブルーアーカイブ」(杏山カズサ役)といった大ヒットコンテンツに出演し、人気急上昇中の女性声優・夏吉ゆうこ。声優業だけでなく、'22年より音楽ユニット・Arikaのボーカルとしても活動し、TVアニメ「Unnamed Memory」(AT-Xほか)のテーマソングを担当するなど、その多才さで注目を集めている。芝居、歌唱力、そしてキュートなビジュアルにも定評のある彼女が、今年4月に初写真集「悠々吉日」をリリース。このたび大好評により本書の重版が決定し、それを記念したイベントが11月1日(土)に夏吉の出身地・大阪で開催されることになった。
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」(東京ニュース通信社刊)
打ち合わせ段階から夏吉自らイメージを膨らませ、さまざまな撮影プランを制作スタッフに提案する中で設けられたテーマは、“日常”と“非日常”。都内スタジオの一軒家ではプライベートを思わせる自然体の姿や、趣味のギターを思いのままにかき鳴らす“日常”、一方の“非日常”は東京を飛び出し、雪景色を望む温泉旅館での無防備な仕草、雪の上ではしゃいだり馬に乗り雪原を駆けるシーンなど、夏吉の“やりたいこと”を次々と具現化することに。
初めて自身の写真集を出す彼女だが、水着やランジェリー姿も大胆にチャレンジ。その肉体美とプロポーションの良さがお披露目される。他にも彼女が大好きな日本酒を嗜む様子や、イチゴ狩りでの愛くるしい表情は、まるで夏吉とのデート気分を味わえる。既存のファンにとっては夏吉の今まで見たことのない一面が盛りだくさんで、新規ファンにとっては夏吉の魅力の全てが凝縮された一冊だ。
重版記念イベントでは先着で夏吉と2ショットチェキが撮影できるほか、写真集へのサインや宛名入れ、イベント限定生写真のプレゼント、さらに夏吉のボイスメッセージを録音できるといった特典も。生写真の絵柄やボイスメッセージの内容は追って発表されることから、期待していただきたい。
夏吉ゆうこプロフィール
5月1日生まれ。大阪府出身。牡牛座。賢プロダクション所属。
'18年に声優デビュー。主な出演アニメに、「魔王学院の不適合者～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」(サーシャ役)、「くノ一ツバキの胸の内」(ツバキ役)、「シャインポスト」(聖舞理王役)、「アサルトリリィ」(白井夢結役)、「SHOW BY ROCK!!」(ヒメコ役)などがある。10月期アニメ「笑顔のたえない職場です。」(AT-Xほか)では主演を務め、'26年には人気漫画のアニメ版「花ざかりの君たちへ」への出演が決まっている。声優業と並行して、ギター×ボーカルによる音楽ユニット・Arikaとしても活動中。
公式X：@__yuuuumr__＜https://x.com/__yuuuumr__＞
公式Instagram：____natsuyoshiyuba___＜https://www.instagram.com/____natsuyoshiyuba___＞
夏吉ゆうこ写真集公式X：@ny_photobook ＜https://x.com/ny_photobook＞
重版記念イベント 開催決定!!
■日程／会場
2025年11月1日（土）13：00～ 大阪・梅田 蔦屋書店 シェアラウンジ〈スカイエリア〉
■参加券お申込期間
2025年9月22日（月）正午～ 2025年10月24日（金）23：59
※但し完売次第終了
※参加券の購入方法や注意事項など、詳細は下記の開催書店WEBサイトをご確認ください。
梅田 蔦屋書店
https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/49833-1328380912.html
メイキングDVD付き限定表紙版、好評発売中！
対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらに！メイキングDVDが綴込付録として付いた「悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」も好評発売中です。
下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！
数量限定となりますので、ご注文はお早めに！
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)
商品名：「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」
価 格：6,050円 本体5,500円（税10%）
※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。
【対象店舗】
楽天ブックス
・楽天ブックスでの購入については下記HPをご覧ください。
https://books.rakuten.co.jp/rb/18166604/
＜注意事項＞
※9月22日現在
※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」がございます。お買い求めの際はご注意ください。
※「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。
購入者特典
◆アニメイト（通販・実店舗含む）
【特典内容】
生写真3枚セット
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真
・アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3071525/
◆ゲーマーズ（WEB・実店舗含む）
【特典内容】
B2サイズタペストリー 1枚
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」ゲーマーズ購入特典B2サイズタペストリー
商品名：B2サイズタペストリー付きゲーマーズ限定セット
価 格：5,720円 本体5,200円（税10%）
※B2タペストリー付き商品と通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」は通常版と同じものとなります。
・ゲーマーズでの購入については下記HPをご覧ください。
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10784303/
＜注意事項＞
※9月22日現在
※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
【商品概要】
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」
●発売日 ： 2025年4月1日(火)＜好評発売中＞
●定 価 ： 3,850円
●発 行：東京ニュース通信社
●発 売：講談社
全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞
■公式Instagram
@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞