「SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ」がぴあオンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）にて販売開始！はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入る！

ぴあ株式会社SODA×Pickzy戸谷菊之介 オンラインくじ

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2025年9月22日（月）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、「SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ」の販売を開始いたしました。

「大人女子のためのVISUAL&INTERVIEW MAGAZINE」をテーマにぴあより年6回刊行する定期雑誌『SODA』とのコラボくじとなります。

ぴあオンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、携帯キャリア、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ】

『SODA』で“カラフル・ポップ”をテーマに撮影した「ひたすら可愛い戸谷菊之介」がオンラインくじに登場！

『SODA』(2025年11月号)撮り下ろし写真に加え、ここでしか見られないアザーカットも使用したオリジナルグッズを多数ご用意しました。直筆サイン入りチェキや、今回のためだけに制作したSODAアザーカットを含むオリジナルグッズも！

販売期間：2025年9月22日（月）12:00～2025年10月16日（木）23:59

販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/46(https://pickzy.pia.jp/kujis/46)

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ 賞品

＜A賞＞直筆サイン入りチェキ（18枚限定）

＜B賞＞お名前を呼びかけてもらえるメッセージ動画

＜C賞＞SODAアザーカットアクリルスタンド（全3種）

＜D賞＞アクリルカード（全5種）

＜E賞＞デジタルデータ（全8種）

＜Wチャンス賞＞直筆サイン入りSODAアザーカットポストカード

下記期間中に「10回引く」をご購入いただいた方の中から各期間7名様、計21名様に、SODAアザーカットを使用したポストカードに直筆サインを入れて抽選でプレゼント！

【第1期】9/22(月)～9/30(火)

【第2期】10/1(水)～10/9(木)

【第3期】10/10(金)～10/16(木)

※各期間ごとにポストカードのデザインが異なります。

※Wチャンス賞の当選は発送をもって代えさせていただきます。

【プロフィール】

戸谷菊之介（とやきくのすけ）

1998年生まれ、東京都出身。‘17年、ソニー・ミュージック アーティスツ主催オーディションで特別賞を受賞。’22年にTVアニメ『チェンソーマン』デンジ役で主演デビュー。‘24年、「第18回 声優アワード」にて新人声優賞を受賞。近年の出演作に、『UniteUp!』（清瀬明良役）、『WIND BREAKER』（兎耳山丁子役）、『雨と君と』（テル役）、『薫る花は凛と咲く』（宇佐美翔平役）、『花ざかりの君たちへ』（中津秀一役）など多数。多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』ではライブパフォーマンスにも精力的に取り組み、単独イベントでは自ら作詞・作曲を手がけた楽曲のピアノ弾き語りを披露するなど、音楽面でも才能を発揮している。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開中。

【SODA出版概要】

タイトル：『SODA 2025年11月号』

判型：A4ワイド版／100頁発売日：2025年9月22日

価格：特別定価1,100円（本体1,000円＋税）

発売・発行：ぴあ株式会社

発売：全国の書店、ネット書店にて