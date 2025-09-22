「SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ」がぴあオンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）にて販売開始！はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入る！
SODA×Pickzy戸谷菊之介 オンラインくじ
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年9月22日（月）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、「SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ」の販売を開始いたしました。
「大人女子のためのVISUAL&INTERVIEW MAGAZINE」をテーマにぴあより年6回刊行する定期雑誌『SODA』とのコラボくじとなります。
ぴあオンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、携帯キャリア、PayPay
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
【SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ】
『SODA』で“カラフル・ポップ”をテーマに撮影した「ひたすら可愛い戸谷菊之介」がオンラインくじに登場！
『SODA』(2025年11月号)撮り下ろし写真に加え、ここでしか見られないアザーカットも使用したオリジナルグッズを多数ご用意しました。直筆サイン入りチェキや、今回のためだけに制作したSODAアザーカットを含むオリジナルグッズも！
販売期間：2025年9月22日（月）12:00～2025年10月16日（木）23:59
販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/46(https://pickzy.pia.jp/kujis/46)
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
SODA×Pickzy 戸谷菊之介 オンラインくじ 賞品
＜A賞＞直筆サイン入りチェキ（18枚限定）
＜B賞＞お名前を呼びかけてもらえるメッセージ動画
＜C賞＞SODAアザーカットアクリルスタンド（全3種）
＜D賞＞アクリルカード（全5種）
＜E賞＞デジタルデータ（全8種）
＜Wチャンス賞＞直筆サイン入りSODAアザーカットポストカード
下記期間中に「10回引く」をご購入いただいた方の中から各期間7名様、計21名様に、SODAアザーカットを使用したポストカードに直筆サインを入れて抽選でプレゼント！
【第1期】9/22(月)～9/30(火)
【第2期】10/1(水)～10/9(木)
【第3期】10/10(金)～10/16(木)
※各期間ごとにポストカードのデザインが異なります。
※Wチャンス賞の当選は発送をもって代えさせていただきます。
【プロフィール】
戸谷菊之介（とやきくのすけ）
1998年生まれ、東京都出身。‘17年、ソニー・ミュージック アーティスツ主催オーディションで特別賞を受賞。’22年にTVアニメ『チェンソーマン』デンジ役で主演デビュー。‘24年、「第18回 声優アワード」にて新人声優賞を受賞。近年の出演作に、『UniteUp!』（清瀬明良役）、『WIND BREAKER』（兎耳山丁子役）、『雨と君と』（テル役）、『薫る花は凛と咲く』（宇佐美翔平役）、『花ざかりの君たちへ』（中津秀一役）など多数。多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』ではライブパフォーマンスにも精力的に取り組み、単独イベントでは自ら作詞・作曲を手がけた楽曲のピアノ弾き語りを披露するなど、音楽面でも才能を発揮している。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開中。
【SODA出版概要】
タイトル：『SODA 2025年11月号』
判型：A4ワイド版／100頁発売日：2025年9月22日
価格：特別定価1,100円（本体1,000円＋税）
発売・発行：ぴあ株式会社
発売：全国の書店、ネット書店にて