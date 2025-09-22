アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』の2周年キャンペーン 開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2025年9月20日（土）より2周年記念イベントを実施している事をお知らせいたします。



公式サイト：https://harem-of-tokyo.com/


公式X：https://x.com/harem_of_tokyo



この度『ハーレムオブトーキョー』は2025年9月20日（土）で無事サービス開始2周年を迎える事ができました。


皆様からの多大なるご支援に心より感謝申し上げます！



■『2周年感謝祭』に『大山晶』の新仲間アバター登場！






2025年9月16日（火）より、『大山晶』の新仲間アバターが獲得できる2周年感謝祭を開催しております。


イベントページにて1日1回「お祝い」をすることができ、合計5回「お祝い」することで『大山晶』の新仲間アバターが獲得できます。


毎日欠かさず「お祝い」をして『大山晶』の新仲間アバターを獲得しましょう！



<イベント開催期間>


2025年9月16日（火）～2025年9月30日（火）23:59まで



■『2周年アニバフェス』開催中！




2025年9月20日（土）より、2周年アニバフェスが開催中です！


こちらのイベントでは、新たな衣装で登場する仲間キャラクター『瀧谷天音』が獲得できます！


詳細はゲーム内よりご確認ください。



<イベント開催期間>


2025年9月20日（土）～2025年9月28日（日）23:59まで



■新ミニゲーム『アニバーサリーパーティ』開催中！


2025年9月20日（土）より、新ミニゲーム『アニバーサリーパーティ』が開催中です！


こちらのイベントでは、報酬としてダイヤが獲得できます！



詳細はゲーム内よりご確認ください。



<イベント開催期間>


2025年9月20日（土）～2025年9月22日（月）23:59まで



■『2周年記念ログインギフト』配布中！




2025年9月20日（土）より、期間中にログインしたすべてのユーザーにダイヤ×1000などの豪華報酬を配布しております。


期間中にゲームにログインして豪華報酬をゲットしましょう！



<配布期間>


2025年9月20日（土）～2025年9月30日（火）23:59まで



■『2周年記念ギフト』配布中！




2025年9月20日（土）より、合計で2000個のダイヤと、その他豪華アイテムが獲得できるシリアルコードを配布しております。


また、公式Xをフォロー&リポストすることで抽選で10名様にダイヤ×5000と抽選コイン×50が当たるキャンペーンも開催中です！



<コード入力期間>


2025年9月20日（土）～ 2025年9月30日（火）23:59まで



■『2周年記念パック』販売中！




2025年9月20日（土）より、『2周年記念パック』の販売を開始しています。


『2周年記念パック』は、縁結びや各種アイテムが獲得できるお得なパックとなっております。



<販売期間>


2025年9月20日（土）～2025年9月28日（日）23:59まで



■『ログイン達成パス』開催中！




2025年9月20日（土）より、ログインするだけで報酬がもらえる『ログイン達成パス』が開催中です。


さらにパスを購入することで、報酬を増加させることができます。


詳細はゲーム内よりご確認ください。



<パス出現期間>


2025年9月20日（土）～2025年10月3日（金）23:59まで



■ダイヤ購入回数リセット！初回ダイヤ購入でおまけが2倍！




2025年9月20日（土）より、初回ダイヤ購入時におまけが2倍となるキャンペーンの購入回数がリセットされます。


既にダイヤを購入されているユーザーも、再度ダイヤを購入することでおまけが2倍となります！



■2周年記念 豪華賞品プレゼントキャンペーン開催中！




2025年9月20日（土）より、合計100名様にiPadやAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催しています。


公式Xをフォロー＆リポストしてキャンペーンに参加し、豪華賞品をゲットしましょう！



<プレゼント内容>


・最大10,000円分のAmazonギフトカード番号（99名様）


・iPad（1名様）



<応募方法>


1.Xにて@harem_of_tokyoをフォローし、該当の投稿をリポスト


2.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ



<キャンペーン応募期間>


2025年9月20日（土）～2025年9月30日（火）23:59まで



■2周年記念 大感謝キャンペーン開催中！




2025年9月16日（火）より、合計100名様に総額100万円以上のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催しています。


ゲームをプレイしてキャンペーンに参加し、豪華賞品をゲットしましょう！



<プレゼント内容>


・最大100,000円分のAmazonギフトカード番号（100名様）



<応募方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ


2.『2周年感謝祭』を5日以上プレイし、『仲間アバター 大山晶』を獲得



<キャンペーン応募期間>


2025年9月16日（火）～2025年9月30日（火）23:59まで



※豪華賞品プレゼントキャンペーンおよび大感謝キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



■『ハーレムオブトーキョー』とは




リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する


『美女と稼ぐRPG』


彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！



<ストーリー>


金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、


その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。


しかしそんな彼の輝かしい将来は、


父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。


次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、


全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。



ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、


多くの個性あふれる美少女たちと出会い、


共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――



▼ゲームプレイはこちら


https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo



■製品概要


タイトル：ハーレムオブトーキョー　（正式略称：ハレトウ）


ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／SP（ブラウザ版）／DMM GAMESストア


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)2023 EXNOA LLC



▼公式サイト


https://harem-of-tokyo.com/


▼公式X


https://x.com/harem_of_tokyo



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/