KeyWeave、大英産業（上場不動産会社﻿）の賃貸マンション「BIT.HUB」、SNSショート動画等で新たな魅力を発信

株式会社KeyWeave（本店：福岡県北九州市、代表取締役 Co-CEO：織田 漸、畠山 雄樹）は、

大英産業株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：一ノ瀬 謙二、福証上場）より依頼を受け、

IT人材向け賃貸マンション「BIT.HUB（ビットハブ）」において、Meta広告を活用したショート動画・画像配信による新たな集客施策を開始いたしました。

本取り組みは、物件紹介を動画で直感的に伝えることでIT人材/スタートアップ関係者/フリーランス/学生を中心とした入居検討者にリーチしたい狙いです 。

【配信広告一覧】

■ショート動画で物件の魅力を発信

- 今回の施策では、物件情報を中心に、室内設備や広さをリアルに伝えるルームツアー動画- 眺望や立地環境を映像で伝える住環境の紹介- 「コミュニティルーム」「高速ネット無料」などの特徴をテロップで強調

といったコンテンツを配信しています。これにより、写真や文字情報だけでは伝わりにくかった物件の魅力を、短尺動画で訴求します。

■BIT.HUBとは

「BIT.HUB」は、エンジニアやデザイナーなどのIT人材や、IT業界を志す学生向けの賃貸マンションです。リノベーションされた全22戸の住戸に加え、入居者同士が交流できる共有スペースやイベント開催機能を備えたコミュニティ型レジデンスとして、地域のIT人材の育成・交流拠点となっています。

▶︎ BIT.HUB webサイト：https://bit-hub.net

▶︎ 内見予約はこちらから：https://bit-hub.net/#reserv

■今後の展望

まずはInstagram広告で閲覧数・問い合わせ数のデータを蓄積し、反応を分析した上で発信内容を改善していきます。将来的には他SNSプラットフォームへの展開も検討し、入居促進と地域コミュニティ活性化の両立を目指します。