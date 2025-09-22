ウィブル証券株式会社

米国 Webull Corporation (NASDAQ: BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、2025年9月20日発売の「ダイヤモンド・ザイ」2025年11月号にて、20代で「億り人」を達成した米国株トレーダー・東大ぱふぇっと氏との特別対談タイアップ記事を掲載したことをお知らせいたします。

今回の特別タイアップ記事では、東大ぱふぇっと氏がウィブル証券をメイン口座に選ぶ理由や、米国株ETF・個別株・オプションを活用した投資戦略を紹介。特許出願中の『Moneybull』の使い方や、リスク管理・市場変動への対応など、実践的な投資のヒントを語ります。

＜掲載したタイアップ記事の主な内容＞

- 東大ぱふぇっと氏とウィブル証券代表・小島和による特別対談- 東大ぱふぇっと氏がどうやって資産を増やしてきたのか- 特許出願中サービス『Moneybull』の特徴と活用法- 24時間取引や豊富な取扱銘柄など、ウィブル証券の最新サービス紹介

＜東大ぱふぇっと氏 プロフィール＞

東京大学大学院に在学中の2018年から米国株を中心に投資をはじめ、就職2年目にして独立、2025年1月に個人資産6億円を突破した。

- 東大ぱふぇっと氏の公式X（旧Twitter）：https://x.com/utbuffett- 関連ブログ記事：【特別コラボ中！】ウィブル証券の圧倒的メリット！外貨建てMMFの自動運用がすごい！｜東大ぱふぇっとの米国株投資ブログ https://selfinvest.net/webull_note/

＜雑誌情報＞

- 発売日：2025年9月20日（土）- 雑誌名：「ダイヤモンド・ザイ」2025年11月号- 販売場所：全国の書店、楽天ブックス、Amazon

Webullについて

Webull Corporation (NASDAQ: BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,400万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。