「ミサワホーム統合報告書 2025」を発行

○ 新たな理念体系「MISAWAアイデンティティ」の策定をうけ、統合報告書を発行しホームページで公開

○ 人的資本をはじめとする6つの資本を整理し、今後の成長戦略やそれを支える取り組みを紹介

○ 対象期間は2024年4月～2025年３月の1年間

ミサワホーム株式会社（代表取締役社長執行役員 作尾徹也）は、「ミサワホーム統合報告書 2025 -MISAWA INTEGRATED REPORT‐」（以下、本報告書）を、当社ホームページで本日公開しました。本報告書では、当社が保有する各種資本を基盤とした企業価値向上への取り組みを体系的に整理し、今後の成長戦略を明示しています。

統合報告書2025（表紙）

当社では2024年に、“HOME”をコアとする新たな理念体系「MISAWAアイデンティティ」を策定しました。“HOME”を「心の拠りどころ」と定義し、企業の存在意義を示す「パーパス」として「“HOME”に満ちあふれた世界をデザインする」を掲げています。また、企業の方向性を示す「ビジョン2030」を、「“HOME”の可能性を追求し、新しいロールモデルをつくり続ける」とし、自社の成長とともに持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

本報告書では、人的資本をはじめとする当社が有する6つの資本を整理し、各事業セグメントの成長戦略や、それを支えるさまざまな取り組みについての情報開示をおこなうことで、ステークホルダーの皆さまとの関係強化を図ることを目的としています。

当社はこれからも、さまざまなステークホルダーとの共創を通じて、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

■「ミサワホーム統合報告書 2025」の概要

・公開サイト： 統合報告書 https://www.misawa.co.jp/corporate/about/misawa_ir_2025.pdf

・対象期間： 2024年4月1日～2025年3月31日

・ページ構成：

Chapter１ イントロダクション

理念体系／トップメッセージ

Chapter２ 価値創造ストーリー

価値創造の軌跡／ミサワホームの価値創造プロセス／価値創造プロセスのポイント

Chapter３ 成長のための事業戦略

新築事業／ストック事業／まちづくり事業／海外事業／ウエルネス事業／社員座談会

Chapter４ 基盤強化の取り組み

人的資本経営／お客さま満足向上への取り組み／環境課題への貢献／豊かな暮らしの創出／

デザイン思想と知的財産／研究開発・先進的な取り組み／DX戦略／PLTグループとの連携

Chapter５ コーポレートデータ

コーポレートガバナンス／財務・非財務データ／会社情報

以 上

