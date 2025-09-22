当社がスポンサー契約を結ぶ井戸木鴻樹選手が日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 ユニテックスカップ2025で優勝しました。

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook(マルチブック)」を提供する株式会社マルチブック(本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学、以下「当社」)は、当社がスポンサー契約を結ぶ井戸木鴻樹選手が、2025年9月4日（木）～5日（金）に関空クラシックゴルフ倶楽部で開催された「日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 ユニテックスカップ2025」において、優勝しましたことをお知らせいたします。

（提供：日本プロゴルフ協会）

■日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 ユニテックスカップ2025について

日本プロゴルフグランドシニア選手権大会は、公益社団法人日本プロゴルフ協会（PGA）が主催する、60歳以上の男子シニアプロゴルファーの日本一を決める大会です。今年は関空クラシックゴルフ倶楽部を舞台に実施されました。最終日のコース状況を踏まえた運営判断により、競技短縮がされる展開となりましたが、井戸木選手は冷静なコースマネジメントとショットの修正でスコアを積み上げ、見事にタイトルを獲得いたしました。

■株式会社マルチブック 代表取締役社長 渡部 学 コメント

「井戸木選手、優勝おめでとうございます。天候が不安定で競技が短縮される難しい一日でしたが、限られたホールの中で必要な一打を確実に積み重ねた冷静さと集中力に、心より敬意を表します。スタートが遅延となる中でも気持ちを切らさず、ショットの修正を重ねてリズムを取り戻す姿勢は、プロフェッショナルとしての矜持そのものだと感じました。特にウェッジを使った繊細なアプローチや、狙うべきところを見極めた判断は、長く第一線で戦ってきた経験の賜物だと思います。いつも温かく素敵な笑顔で周囲を魅了する井戸木選手のプレーは、多くの方に勇気と高い目標を持ち続けることの大切さを届けてくれました。当社一同、心から称え、今後のご活躍を楽しみにしております。」

大会の詳細な競技情報は、公益社団法人 日本プロゴルフ協会の公式ページからご覧いただけます。https://pga.or.jp/news/59695

■グローバルクラウドERP「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール・タイ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/