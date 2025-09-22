飲食業界の人材不足解消へ　「Careermap」運営のグッドニュースがぐるなびと提携

株式会社グッドニュース

飲食業界で深刻化する人材不足の課題に対応するため、専門技術職に特化した就活アプリケーション「Careermap（キャリアマップ）」を開発・運営する株式会社グッドニュース（本社：大阪市北区、代表取締役社長：杉岡 充敏、以下「グッドニュース」）は、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原 章郎、以下「ぐるなび」）と2025年8月1日付で業務提携契約を締結しました。





本提携により、ぐるなびの有する広範な飲食店ネットワークと、グッドニュースが運営する専門学生の就活アプリ「Careermap」との連携により、飲食業界の持続可能な成長と人材確保を目指します。

■業務提携の背景・目的

飲食業界では若年層の離職や採用のミスマッチなどを背景に、人材不足が長期的な課題となっています。こうした状況のなか、調理・製菓など専門分野を学ぶ学生が飲食業界で活躍できる場を広げることが、今後の業界発展に不可欠です。

このような状況を受け、飲食業界の人材不足という社会的課題の解決に寄与するため、このたび業務提携を開始しました。

■業務提携の内容

本提携では、以下の取り組みを展開してまいります。

- ぐるなびが自社顧客に対して「Careermap」を案内- 利用を希望する飲食店をグッドニュースへ紹介- Careermapを通じて学生と飲食店のマッチングを実現

「Careermap」は、調理・製菓など飲食業界を目指す専門学生が多く利用する就活アプリで、学生と企業を直接つなぐプラットフォームです。ぐるなびが飲食店に向けて本サービスを紹介し、利用を希望する企業とグッドニュースをつなぐことで、飲食店の採用活動を実現していきます。

本提携を通じ、飲食業界における人材不足という社会課題の解決をさらに推進し、専門学生のキャリア形成と企業の人材獲得の機会を広げていきます。今後も業界全体の人材循環を促進し、持続可能な未来の実現に取り組んでまいります。

■楽天ぐるなび

飲食店情報サイトの「楽天ぐるなび」は、ネット予約＆来店で「楽天ポイント」が貯まります。（※1）

1億以上（※2）の楽天会員をはじめ、あらゆるユーザーに選ばれる飲食店情報サイトとして、新たな価値を提供し続けます。

https://www.gnavi.co.jp/

（※1）対象店舗をご利用の場合（※2）2024年時点

■Careermap（キャリアマップ）

職業教育のデジタルネットワーク 「Careermap」は、専門学校の皆様に「職業教育及び就職指導のDX」を。企業の皆様に「産学連携の採用サービス」を提供しています。

Careermap導入校の学生は、業界に特化した職業学習コンテンツの閲覧・視聴や、学校求人の検索、応募などが可能になります。

https://biz.careermap.jp/(https://www.goodnews.biz/)





【株式会社ぐるなび】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55573/table/38_1_6056f6516f02509efdc329fbcffb3b46.jpg?v=202509230126 ]

【株式会社グッドニュース】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55573/table/38_2_7a11a15ebdbe9d7cd9c54ad66af80fcc.jpg?v=202509230126 ]

《報道関係者のお問い合わせ先》

株式会社グッドニュース 広報担当

Email：contact@goodnews.biz 電話番号：080-4145-8212