YouTubeチャンネル登録者数 315万人超の人気ゲーム実況チーム「2BRO.」活動15周年記念オリジナルコラボグッズを東京ゲームショウで発売

株式会社メディアリンク

株式会社メディアリンク（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長 池田巨樹）、YouTubeチャンネル登録者数315万人を誇る人気ゲーム実況チーム「2BRO.（読み：ツーブロ）」および株式会社クリーク・アンド・リバー社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒崎 淳）がYouTube上で展開するマルチチャンネルネットワーク（MCN *)「The Online Creators（OC）」の三者は、９月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に共同ブース（ホール11／小間番号11-W10）を出展いたします。

なお、本ブースでは、2BRO.の活動15周年を記念して、テーマである「共に遊び、共に語る、ゲームのキセキ ～パブリッシャー・ファンと一緒に、最高のイベント体験を。～」のもと、７つのゲームタイトルとのオリジナルコラボレーショングッズを発表することが決定いたしました。

*YouTube上の複数のチャンネルと提携し、プロモーション、制作支援、視聴者の獲得や収益の分配など、契約クリエイターに対して様々な支援策を提供するサードパーティサービスプロバイダのこと。

2BRO.活動15周年記念オリジナルコラボグッズ 概要

共に遊び、共に語る、ゲームのキセキ

～パブリッシャー・ファンと一緒に、最高のイベント体験を。～

【 2BRO.とのコラボレーションが決定したゲームタイトル 】

- 『SILENT HILL ２』（コナミデジタルエンタテインメント）- 『Stray』（Annapurna Interactive/Published by Happinet）- 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』（セガ）- 『仁王３』（コーエーテクモゲームス）- 『パックマン』（バンダイナムコエンターテインメント）- 『FINAL FANTASY XVI』（スクウェア・エニックス）- 『モンスターハンターワイルズ』（カプコン）

※並びは50音順

■グッズの種類

Tシャツ、トートバッグ、缶バッジ、アクリルキーホルダー、ステッカー

■発売期間/方法

本コラボグッズは、専用アプリ「2BRO. STORE」にて販売いたします。

（※「2BRO. 15thアプリ」とは異なるアプリとなります）

・ビジネスデイ（9月25日［木］・26日［金］）

現地でアプリ注文・決済 → ブースで受取（来場後、チェックインした方のみアプリにて購入、受取が可能）

・一般公開日（9月27日［土］・28日［日］）

１.当日現地レジでの購入が可能です

２.混雑緩和のため事前決済/現地受取も検討しております。（詳細は後日当社アカウントよりご案内いたします：https://x.com/MediaLink_Inc）

※現地販売分もアプリ上のオーダーシートを使用して注文いただきます

なお、在庫および受取時間枠には限りがございますため、予定数に達し次第、受付を終了いたします。

Tシャツの⿊ボディバージョンは後日行う限定ECにて追加予定です。

■場所

東京ゲームショウ2025（幕張メッセ）

ホール11 小間番号11-W10

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬２-１

地図：https://www.m-messe.co.jp/access/(https://www.m-messe.co.jp/access/)

▼東京ゲームショウ2025詳細はこちらから

https://events.nikkeibp.co.jp/tgs/2025/jp/exhibitor/(https://events.nikkeibp.co.jp/tgs/2025/jp/exhibitor/)

【本コラボグッズに関するお問い合わせ先】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

2BRO. コラボグッズ 担当

E-Mail ： 2bro.event2025@hq.cri.co.jp

※商品・販売情報についてのお問い合わせはクリエイターではなく、「2BRO.STORE」のカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【報道機関からのお問い合わせ先】株式会社メディアリンク

TEL：０３-６８０９-１５５５ FAX：０３-３４３４-１６７７ URL：https://medialinker.co.jp/(https://medialinker.co.jp/)

2BRO.とは

兄弟である兄者・弟者がスタートさせ、現在はおついちも加わったエンタテインメントチーム。「 PLAY WITH US.」をモットーにゲームの魅力を引き出す動画を提供している。 YouTubeチャンネル登録者は315万人超。

＜関連リンク＞

Official Page： https://2bro.jp/(https://2bro.jp/)

YouTube（兄者弟者）：https://www.youtube.com/user/norunine(https://www.youtube.com/user/norunine)

YouTube（兄者のゲーム事務所）：https://www.youtube.com/c/anijyagame(https://www.youtube.com/c/anijyagame)

YouTube（おついちTube）：https://www.youtube.com/user/afuramazda0826(https://www.youtube.com/user/afuramazda0826)

X（兄者）： https://x.com/norun9(https://x.com/norun9)

X（弟者）： https://x.com/Otojya(https://x.com/Otojya)

X（おついち）：https://x.com/otsuichich(https://x.com/otsuichich)

今回の企画のテーマについて

共に遊び、共に語る、ゲームのキセキ

～パブリッシャー・ファンと一緒に、最高のイベント体験を。～

2BRO.の15年間にわたる活動を支えてきていただいたゲームパブリッシャーやファンの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「共遊」「共感」「記憶」をコンセプトにテーマを決定パブリッシャーやファンの皆さまと一緒に2BRO.のこれまでの活動の軌跡と奇跡を「共遊」「共感」できるような最高のイベント体験を創り上げてまいります。

「共に遊ぶ」：ゲームタイトルと2BRO.とゲームファンの皆さまが「一緒に」ゲームの面白さを体感する場所

「共に感じる」：2BRO.と来場者の皆さまがゲームへの想いを「共感する」共有の場

「キセキ」：2BRO.がこれまでの多くのゲームタイトル体験を通して生まれた奇跡＋軌跡

今回コラボするゲームタイトルとグッズ詳細

- 『SILENT HILL ２』（コナミデジタルエンタテインメント） https://www.konami.com/games/silenthill/2r/jp/ja/(https://www.konami.com/games/silenthill/2r/jp/ja/)

「東京ゲームショウ2025」コナミデジタルエンタテインメントブースにて、体験型謎解き「SILENT HILL f 残置物展」を開催。（Hall ５）

- 『Stray』（Annapurna Interactive/Published by Happinet） https://stray.happinet-games.com/(https://stray.happinet-games.com/)

「東京ゲームショウ2025」右記ブースで『Stray』が遊べます。 Annapurna Interactive (Hall 6, 06-C01)／Happine t（Hall 7, 07-N12＆Hall 10, 10-E13）

- 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』（セガ） https://sonic.sega.jp/SonicChannel/index.html(https://sonic.sega.jp/SonicChannel/index.html)

「東京ゲームショウ2025」右記ブースで『ソニックレーシング クロスワールド』が遊べます。 (Hall 4,04-N06)

- 『仁王３』（コーエーテクモゲームス） https://teamninja-studio.com/nioh3/jp/(https://teamninja-studio.com/nioh3/jp/)

「東京ゲームショウ2025」右記ブースで『仁王３』が遊べます。 (Hall 3, 03-S01 )

- 『パックマン』（バンダイナムコエンターテインメント） https://www.pacman.com/jp/(https://www.pacman.com/jp/)- 『FINAL FANTASY XVI』（スクウェア・エニックス） https://jp.finalfantasyxvi.com/(https://jp.finalfantasyxvi.com/)- 『モンスターハンターワイルズ』（カプコン） https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/(https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/)

「東京ゲームショウ2025」右記ブースで『モンスターハンターワイルズ』が遊べます。 (Hall 7, 07-S02 )

■株式会社メディアリンク 会社概要

仙台本社 ：宮城県仙台市若林区卸町二丁目４番１ 東京本社：東京都港区海岸一丁目４-22 SN ビル２階設立 ： 1978年11月

代 表 者： 代表取締役社長 池田巨樹

拠点 ： 仙台・東京

事業内容：各種メディア制作・製造事業、EC事業（ECサイト構築・運営・物流etc.）、グッズ企画・制作事業、イベント企画・運営事業、ヒューマンリソース事業、その他新規事業

U R L ：https://medialinker.co.jp/(https://medialinker.co.jp/) （コーポレートサイト） | https://creators.medialinker.co.jp/(https://creators.medialinker.co.jp/) （クリエイターズサポート） https://twitter.com/MediaLink_Inc(https://twitter.com/MediaLink_Inc) （X）｜ https://www.facebook.com/medialink.co.jp(https://www.facebook.com/medialink.co.jp) （Facebook） https://www.instagram.com/medialink_inc/(https://www.instagram.com/medialink_inc/)（Instagram）

【The Online Creatorsについて】

The Online Creatorsは、C&R社が運営する日本初のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として 2013年7月よりスタートし、提携YouTubeチャンネル数は680、提携チャンネルの総チャンネル登録者数は8,600万人を超えています。ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」のもと、動画クリエイターの裾野を広げ、チャンネルの成長・マネタイズ支援・リスク管理の３つのサポートを行うとともに、クリエイター自身と創出されるコンテンツの力で企業のデジタルプロモーションを推進してまいります。

Webサイト：https://onlinecreators.jp/(https://onlinecreators.jp/)

ゲーム実況者・配信者向けサポートサービス「Online Creator GAMES」： https://onlinecreators.jp/games/(https://onlinecreators.jp/games/)

美容・ライフスタイル系インフルエンサー向けサポートサービス「OC Beauty」： https://onlinecreators.jp/beauty/(https://onlinecreators.jp/beauty/)

法人向けSNSプロモーション企画・制作・分析サービス「OCPX」： https://onlinecreators.jp/ocpx/(https://onlinecreators.jp/ocpx/)

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目１番１号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年３月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp(https://www.cri.co.jp) （コーポレートサイト） | https://www.cri.co.jp/website-sns/(https://www.cri.co.jp/website-sns/) （公式サイト・SNS一覧）https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/) （プロフェッショナル× つながる× メディア「CREATIVE VILLAGE」）

【報道機関からのお問い合わせ先】株式会社メディアリンク

TEL：０３-６８０９-１５５５ FAX：０３-３４３４-１６７７ URL：https://medialinker.co.jp/(https://medialinker.co.jp/)