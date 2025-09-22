TVアニメ「ハイガクラ」十三話あらすじ＆場面写真、予告動画公開！

株式会社アニメイトホールディングス

TOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中のTVアニメ「ハイガクラ」十三話のあらすじ&場面写真、予告動画が公開されました！

十三話「炎水之舞」あらすじ

自分の正体を教えてくれと詰め寄る一葉に対して、白豪は鎮守の森に行けと言う。そして、「鎮守の森の賢者に会い、国と龍王の目的を知り、一葉の正体がわかるとき、この国の運命が決まる」と……。一方、日本に潜入した渾沌の捜索のため、歌士の日本への派遣が決定。しかし、自分の正体を知ると心に決めた一葉は、藍采和を説得して鎮守の森へと向かう。やがて、森の奥に分け入った一葉たちを、封印木のおんじが待ち受けていて……。

【TVアニメ「ハイガクラ」十三話「炎水之舞」予告動画】

https://youtu.be/CIHgCztxt_s

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CIHgCztxt_s ]

【INTRODUCTION】

俺とお前を捜しに行こう

囚われた家族と失った過去――

大切なものを取り戻すため、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いが始まる！

仙界。

神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。

その鍵を握る凶神・四凶を探し求める歌士・一葉と従神・滇紅。

二人はそれぞれの目的を秘めながら四凶を探していた。

囚われた家族と失った過去。

大切なものを取り戻すため、一葉と滇紅は世界中を駆け巡る――

長きに渡って読まれ続ける高山しのぶの人気コミックをもとに、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いを描くアクションファンタジー！

TVアニメ「ハイガクラ」はTOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中！

■TVアニメ「ハイガクラ」モバイルゲーム化！

「ハイガクラ」初のゲーム『ハイガクラ 仙界パズル』。魅力的なキャラクターたちと共に地霊探しの旅へ！詳細は続報をお待ちください。

タイトル：ハイガクラ 仙界パズル

ジャンル：パズルゲーム

対応OS：iOS & Android

プレイ料金：基本プレイ無料（一部有料コンテンツあり）

■TVアニメ「ハイガクラ」×「横浜中華街」コラボキャンペーン実施中！

期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

場所：横浜中華街（https://www.chinatown.or.jp/）

協力店舗にて応援メニュー・商品をご注文・ご購入の方に、オリジナルスマホステッカー（一葉 / 滇紅 / 藍采和 / 孫登 / 比企 / 丙閑）をプレゼント。※ステッカーは店舗により異なります。

詳しくは公式サイト（https://haigakura.jp/special/yokohamachinatown/）をご確認ください！

【作品情報】

■タイトル：「ハイガクラ」

■スタッフ

原作：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）

監督：山元隼一

助監督：小林寿徳

シリーズ構成：村井 雄

脚本：村井 雄 百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：佐藤正樹

サブキャラクターデザイン：古川英樹

モンスターデザイン：安藤賢司

プロップデザイン：橘 紀嘉

美術監督 / 美術設定：松本健治

色彩設計：松山愛子

撮影監督：金武慎也

編集：櫻井 崇

音響監督：えびなやすのり

音響制作：グロービジョン

キャスティング協力：アルディ

音楽：栗原悠希

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：颱風グラフィックス

オープニングテーマ：「Chaser」MADKID

エンディングテーマ：「Phoenix」牧島 輝

■キャスト

一葉（いちよう）：大塚剛央

滇紅（てんこう）：石川界人

白珠龍（はくしゅりん）：Lynn

藍采和（らんさいわ）：下野 紘

孫登（そんとう）：日野 聡

花果（かか）：釘宮理恵

流（りゅう）：田村睦心

丙閑（へいかん）：村瀬 歩

峰龍井（ほうりゅうせい）：梶原岳人

比企（ひき）：木村良平

山烏（さんう）：鈴木崚汰

白豪（はくごう）：井上和彦

蒼香茗（そうこうめい）：平川大輔

李鉄拐（りてっかい）：岸尾だいすけ

漢鍾離（かんしょうり）：綿貫竜之介

羅漢（らかん）：立花慎之介

武夷（ぶい）：伊藤健太郎

一葉（いちよう）（少年期）：竹内順子

春睨（しゅんげい）：笹沼 晃

鎧糸（がいし）：橘 龍丸

ガスマスク：田丸篤志

ウサギ仮面：山本和臣

■放送情報

TOKYO MX 毎週木曜日 25:30～／サンテレビ 毎週日曜日 25:00～／BS朝日 毎週金曜日 23:00～

■配信情報

U-NEXT 毎週木曜日 25:30～ ※地上波同時

アニメ放題 毎週木曜日 25:30～ ※地上波同時

dアニメストア 毎週土曜日 25:30～

dアニメストア ニコニコ支店 毎週土曜日 25:30～

dアニメストア for Prime Video 毎週土曜日 25:30～

ABEMA 毎週火曜日 25:30～

DMM TV 毎週火曜日 25:30～

バンダイチャンネル 毎週火曜日 25:30～

hulu 毎週火曜日 25:30～

AnimeFesta 毎週火曜日 25:30～

ビデオマーケット 毎週火曜日 25:30～

music.jp 毎週火曜日 25:30～

カンテレドーガ 毎週火曜日 25:30～

Lemino 毎週火曜日 25:30～

FOD 毎週火曜日 25:30～

FODチャンネル for Prime Video 毎週火曜日 25:30～

ニコニコチャンネル 毎週火曜日 25:30～

Prime Video 毎週火曜日 25:30～

J:COM STREAM 毎週水曜日 24:00～

TELASA 毎週水曜日 24:00～

milplus 毎週水曜日 24:00～

ニコニコ生放送 毎週水曜日 24:30～

HAPPY!動画 毎週水曜日 12:00～

ふらっと動画 毎週木曜日 12:00～

Rakuten TV 毎週火曜日 25:30～

ムービーフルPlus 10月1日（水）12:00～ ※全話同時

ムービーフル 10月1日（水）12:00～ ※全話同時

OnGenムービー 10月1日（水）12:00～ ※全話同時

萌え動画がいっぱい 10月1日（水）12:00～ ※全話同時

■新PV

https://youtu.be/DOVWt4vYU3M

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DOVWt4vYU3M ]

■コピーライト表記：(C)高山しのぶ・一迅社／ハイガクラ製作委員会

■公式サイト：https://haigakura.jp

■公式X：https://x.com/haigakura_anime @haigakura_anime #ハイガクラ

■原作情報

著：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）

ゼロサムオンラインにて連載中

連載：https://zerosumonline.com/detail/haigakura

コミックスは第1巻から第17巻まで発売中

通常版：https://amzn.asia/d/94w4hPh

特装版：https://amzn.asia/d/fkHEa6A

(C)高山しのぶ／一迅社

■Blu-ray情報

TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 上巻

発売中

収録内容：1～６話収録

仕様：Blu-ray Disc1枚組

価格：15,950円（税込）

TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 下巻

発売日：2025年10月1日（水）

収録内容：７～13話収録

仕様：Blu-ray Disc1枚組

価格：15,950円（税込）

発売元：株式会社フロンティアワークス

販売元：株式会社フロンティアワークス

各巻共通特典

・原作：高山しのぶ先生描き下ろしイラスト使用アウターケース

・ブックレット（各話あらすじ、「放送直前応援」イラストを掲載）

・映像特典：ノンテロップOP、ED、PV、CM 等