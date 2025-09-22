TVアニメ「ハイガクラ」十三話あらすじ＆場面写真、予告動画公開！
TOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中のTVアニメ「ハイガクラ」十三話のあらすじ&場面写真、予告動画が公開されました！
十三話「炎水之舞」あらすじ
自分の正体を教えてくれと詰め寄る一葉に対して、白豪は鎮守の森に行けと言う。そして、「鎮守の森の賢者に会い、国と龍王の目的を知り、一葉の正体がわかるとき、この国の運命が決まる」と……。一方、日本に潜入した渾沌の捜索のため、歌士の日本への派遣が決定。しかし、自分の正体を知ると心に決めた一葉は、藍采和を説得して鎮守の森へと向かう。やがて、森の奥に分け入った一葉たちを、封印木のおんじが待ち受けていて……。
【TVアニメ「ハイガクラ」十三話「炎水之舞」予告動画】
https://youtu.be/CIHgCztxt_s
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CIHgCztxt_s ]
【INTRODUCTION】
俺とお前を捜しに行こう
囚われた家族と失った過去――
大切なものを取り戻すため、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いが始まる！
仙界。
神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。
その鍵を握る凶神・四凶を探し求める歌士・一葉と従神・滇紅。
二人はそれぞれの目的を秘めながら四凶を探していた。
囚われた家族と失った過去。
大切なものを取り戻すため、一葉と滇紅は世界中を駆け巡る――
長きに渡って読まれ続ける高山しのぶの人気コミックをもとに、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いを描くアクションファンタジー！
TVアニメ「ハイガクラ」はTOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中！
■TVアニメ「ハイガクラ」モバイルゲーム化！
「ハイガクラ」初のゲーム『ハイガクラ 仙界パズル』。魅力的なキャラクターたちと共に地霊探しの旅へ！詳細は続報をお待ちください。
タイトル：ハイガクラ 仙界パズル
ジャンル：パズルゲーム
対応OS：iOS & Android
プレイ料金：基本プレイ無料（一部有料コンテンツあり）
■TVアニメ「ハイガクラ」×「横浜中華街」コラボキャンペーン実施中！
期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
場所：横浜中華街（https://www.chinatown.or.jp/）
協力店舗にて応援メニュー・商品をご注文・ご購入の方に、オリジナルスマホステッカー（一葉 / 滇紅 / 藍采和 / 孫登 / 比企 / 丙閑）をプレゼント。※ステッカーは店舗により異なります。
詳しくは公式サイト（https://haigakura.jp/special/yokohamachinatown/）をご確認ください！
【作品情報】
■タイトル：「ハイガクラ」
■スタッフ
原作：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）
監督：山元隼一
助監督：小林寿徳
シリーズ構成：村井 雄
脚本：村井 雄 百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：佐藤正樹
サブキャラクターデザイン：古川英樹
モンスターデザイン：安藤賢司
プロップデザイン：橘 紀嘉
美術監督 / 美術設定：松本健治
色彩設計：松山愛子
撮影監督：金武慎也
編集：櫻井 崇
音響監督：えびなやすのり
音響制作：グロービジョン
キャスティング協力：アルディ
音楽：栗原悠希
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：颱風グラフィックス
オープニングテーマ：「Chaser」MADKID
エンディングテーマ：「Phoenix」牧島 輝
■キャスト
一葉（いちよう）：大塚剛央
滇紅（てんこう）：石川界人
白珠龍（はくしゅりん）：Lynn
藍采和（らんさいわ）：下野 紘
孫登（そんとう）：日野 聡
花果（かか）：釘宮理恵
流（りゅう）：田村睦心
丙閑（へいかん）：村瀬 歩
峰龍井（ほうりゅうせい）：梶原岳人
比企（ひき）：木村良平
山烏（さんう）：鈴木崚汰
白豪（はくごう）：井上和彦
蒼香茗（そうこうめい）：平川大輔
李鉄拐（りてっかい）：岸尾だいすけ
漢鍾離（かんしょうり）：綿貫竜之介
羅漢（らかん）：立花慎之介
武夷（ぶい）：伊藤健太郎
一葉（いちよう）（少年期）：竹内順子
春睨（しゅんげい）：笹沼 晃
鎧糸（がいし）：橘 龍丸
ガスマスク：田丸篤志
ウサギ仮面：山本和臣
■放送情報
TOKYO MX 毎週木曜日 25:30～／サンテレビ 毎週日曜日 25:00～／BS朝日 毎週金曜日 23:00～
■配信情報
U-NEXT 毎週木曜日 25:30～ ※地上波同時
アニメ放題 毎週木曜日 25:30～ ※地上波同時
dアニメストア 毎週土曜日 25:30～
dアニメストア ニコニコ支店 毎週土曜日 25:30～
dアニメストア for Prime Video 毎週土曜日 25:30～
ABEMA 毎週火曜日 25:30～
DMM TV 毎週火曜日 25:30～
バンダイチャンネル 毎週火曜日 25:30～
hulu 毎週火曜日 25:30～
AnimeFesta 毎週火曜日 25:30～
ビデオマーケット 毎週火曜日 25:30～
music.jp 毎週火曜日 25:30～
カンテレドーガ 毎週火曜日 25:30～
Lemino 毎週火曜日 25:30～
FOD 毎週火曜日 25:30～
FODチャンネル for Prime Video 毎週火曜日 25:30～
ニコニコチャンネル 毎週火曜日 25:30～
Prime Video 毎週火曜日 25:30～
J:COM STREAM 毎週水曜日 24:00～
TELASA 毎週水曜日 24:00～
milplus 毎週水曜日 24:00～
ニコニコ生放送 毎週水曜日 24:30～
HAPPY!動画 毎週水曜日 12:00～
ふらっと動画 毎週木曜日 12:00～
Rakuten TV 毎週火曜日 25:30～
ムービーフルPlus 10月1日（水）12:00～ ※全話同時
ムービーフル 10月1日（水）12:00～ ※全話同時
OnGenムービー 10月1日（水）12:00～ ※全話同時
萌え動画がいっぱい 10月1日（水）12:00～ ※全話同時
■新PV
https://youtu.be/DOVWt4vYU3M
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DOVWt4vYU3M ]
■コピーライト表記：(C)高山しのぶ・一迅社／ハイガクラ製作委員会
■公式サイト：https://haigakura.jp
■公式X：https://x.com/haigakura_anime @haigakura_anime #ハイガクラ
■原作情報
著：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）
ゼロサムオンラインにて連載中
連載：https://zerosumonline.com/detail/haigakura
コミックスは第1巻から第17巻まで発売中
通常版：https://amzn.asia/d/94w4hPh
特装版：https://amzn.asia/d/fkHEa6A
(C)高山しのぶ／一迅社
■Blu-ray情報
TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 上巻
発売中
収録内容：1～６話収録
仕様：Blu-ray Disc1枚組
価格：15,950円（税込）
TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 下巻
発売日：2025年10月1日（水）
収録内容：７～13話収録
仕様：Blu-ray Disc1枚組
価格：15,950円（税込）
発売元：株式会社フロンティアワークス
販売元：株式会社フロンティアワークス
各巻共通特典
・原作：高山しのぶ先生描き下ろしイラスト使用アウターケース
・ブックレット（各話あらすじ、「放送直前応援」イラストを掲載）
・映像特典：ノンテロップOP、ED、PV、CM 等