株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役社長：小宮英行）は『Cal vol.66』を2025年9月30日に発売します。

Cal vol.66は2026年に100 周年を迎える「ルート66」と偉大なる地球の歴史が生み出した絶景エリア「グランドサークル」を巡るアメリカ 大陸横断4000 キロの旅を完全収録！

90ページ以上に及ぶ特集は、13日間もの期間をかけて取材・撮影を行った写真を中心に構成した、ルート66の大特集となります。

大恐慌とダストボウルの時代には 「希望の道」とも呼ばれ、人々を夢のカリフォルニアへと導き、自動車旅行やロードサイドカルチャーを生み出したルート66。それはアメリカにおける繁栄の歴史を伝える道でもあります。

本誌では2019年にルート66をWest bound（西回り）で横断しましたが、今回はEast bound（東回り）でルート66を辿り、カリフォルニア州サンタモニカからイリノイ州シカゴまで、大陸を横断。古き良きアメリカを、誌面を通じて再現しました。

アメリカ好きには必見の一冊。この機会にぜひ一度、手に取ってみてください。

■書誌情報

[タイトル] Cal vol.66 （グッズプレス増刊 2025年11月号）

[発売日] 2025年9月30日（火）

[定価] 1000円（税込）

[判型／ページ数] A4変・132ページ

[発行] 徳間書店

