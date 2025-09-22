本屋大賞受賞作『カフネ』（阿部暁子・著）正和堂書店コラボ・限定カバー＆しおり展開中！

株式会社講談社

第22回本屋大賞を受賞し累計部数40万部（紙・電子を含む）を突破した小説『カフネ』（講談社）と、オリジナルブックカバーがＳＮＳで人気を博している大阪・鶴見の老舗書店「正和堂書店」が初のコラボレーション。カバーを巻いた状態の書籍とパフェ型しおりのセットを、全国の一部書店にて販売いたします。

温かな色味のカバーは、まるで木のテーブルを撫でているような優しい手触り。作中に登場するパフェを再現した特大しおりは可愛さ満載で、SNSでも映えること間違いなし！

オリジナルカバー付き書籍＆しおりセット 取り扱い書店はこちら！

https://tree-novel.com/sp/works/episode/bdfeb33f01a91e93ba1943b3b16d4d14.html

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

◆タイトル『カフネ』

◆著者名 阿部暁子

◆発行 講談社

◆定価（税込）1870円

◆ＩＳＢＮ 9784065350263

【あらすじ】

最愛の弟が急死した。姉の野宮薫子は遺志に従い、弟の元恋人の小野寺せつなと会うことになる。その場で倒れた薫子を家に送り届けたせつなが振る舞ったのは、それまでの彼女の態度からは想像もしなかったような温かい手料理だった。そんな薫子にせつなは家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝わないかと提案する。二人の「家事代行」が出会う人びとの暮らしを整え、そして心を救っていく。

阿部暁子（あべ・あきこ）

岩手県花巻市出身。2008年『屋上ボーイズ』（応募時タイトルは「いつまでも」）で第17回ロマン大賞を受賞しデビュー。著書に『どこよりも遠い場所にいる君へ』『また君と出会う未来のために』『パラ・スター〈Side 百花〉』『パラ・スター〈Side 宝良〉』『金環日蝕』『カラフル』などがある。本作『カフネ』で第8回未来屋小説大賞、第1回あの本、読みました？大賞、2025年本屋大賞を受賞。

≪正和堂書店≫

Instagram：https://www.instagram.com/seiwado.book.store/

X：https://www.instagram.com/seiwado.book.store/