フォロワー増加率200%の店舗も！インスタ活用成功事例公開

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

近年、Instagramを中心としたSNS活用は、中小企業や個人店舗にとって「必須の集客チャネル」となりつつある。単なる情報発信の場を超えて、実際の来店や購買に直結するケースが急増しているのだ。株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、この分野で豊富な成功事例を持つ専門企業として知られている。同社が公開した最新事例では、フォロワー増加率200%を達成した店舗も登場し、大きな注目を集めている。

1. 新宿の飲食店 ― 半年でフォロワー3倍、来店数200％増

最初に紹介するのは、新宿で営業する和食居酒屋チェーンだ。導入前、この店舗のInstagramフォロワーは約3,000人程度にとどまっていた。しかし、アイサーチマーケティングジャパンの「検索サジェスト最適化」や「おすすめタブ上位表示」施策を組み合わせた結果、わずか半年でフォロワーは9,000人超に到達。フォロワー増加率は200%以上を記録した。

さらに、フォロワー数の伸びはそのまま来店数の増加につながった。特に金曜日・土曜日の夜間予約は前年同月比で210％を超え、月間来店者数は従来の約1,400人から3,000人規模へと倍増した。広告費を増やすことなく、SNS経由の自然な流入を安定的に確保できるようになった点が大きな特徴だ。

2. 大阪のネイルサロン ― 新規顧客率50％増、リピーター獲得へ

次の事例は大阪のネイルサロンである。若年層女性をターゲットにした同サロンでは、ハッシュタグ最適化とストーリー投稿強化を中心に取り組んだ。その結果、フォロワー数は4か月で2,500人から5,000人へと倍増。新規顧客率も50％以上上昇し、予約数全体のうちSNS経由が占める割合は20％から35％に拡大した。

さらに注目すべきは、アフターサポートによるリピーター育成だ。アイサーチマーケティングジャパンは定期的なアカウント分析を行い、「どの投稿が予約につながったか」「どの時間帯のストーリーが最も反応を得たか」を詳細に報告。これに基づく改善を繰り返すことで、リピーター顧客が着実に増加し、サロン全体の売上も前年比で160％に達した。

3. 地方小売店 ― 検索サジェストで地域No.1ブランドに

三つ目の事例は、地方都市で雑貨を販売する小売店だ。従来は来店者の多くがリピーターで、新規顧客の獲得に課題を抱えていた。そこで同社は「地域名＋業種キーワード」の検索サジェスト最適化を実施。「#札幌雑貨」「#仙台インテリア」などの検索でアカウントが常に上位に表示されるようになった。

その結果、Instagram経由の新規顧客来店数は3か月で2倍に増加。フォロワー数も従来比で180％増加し、地域内で「インスタで見つけた雑貨店」として確固たるブランドポジションを築いた。特に地方ではGoogle検索よりもInstagram検索を利用する若年層が増えており、検索サジェスト施策の有効性が強調された。

4. 成功の共通点は「中長期的サポート」

これらの成功事例に共通しているのは、単発の広告配信に依存しない点である。アイサーチマーケティングジャパンは、導入後も定期的なアカウント診断、データに基づく改善提案、スタッフ向けの運用アドバイスを提供している。単にフォロワーを増やすだけでなく、「集客力を売上に結び付ける仕組み作り」までをサポートする点が他社との違いだ。

代表取締役の金成哲氏はこう語る。

「フォロワー数が増えること自体はゴールではありません。重要なのは、増えたフォロワーが実際に来店し、さらにリピーターになっていく循環を作ることです。私たちはそのプロセス全体を支援することで、飲食店、美容サロン、小売業といった幅広い業種の事業者様に成果を届けています。」

5. 今後の展望

アイサーチマーケティングジャパンは今後も全国各地で成功事例を積み重ね、SNSを活用した中小企業支援を強化していく方針だ。特に競争の激しい都市部だけでなく、地方都市における「Instagram検索の重要性」を訴求し、地域ブランドの確立を後押ししていくという。