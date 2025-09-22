【無料オンライン】BIツールの導入を検討されている企業の担当者に向け、Tableau活用セミナーを2025/10/8(水)・2025/11/12(水)に開催

フロッグウェル株式会社


昨今DX化の流れも活発化し、組織に様々な変化が求められるようになりました。その一環として、BIツールの導入を検討している企業さまも増えているかと思います。しかし、「Tableauについて調べてみてもイマイチよく分からない。。」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。



そこで今回のセミナーでは、BIツール「Tableau」とはどんなツールなのか、Tableauで出来る分析や業務効率化、活用方法や導入事例など、Tableauについて弊社サービスとともに詳しくご紹介いたします。



データ分析やビジュアル化を取り入れることは、日々の業務や経営戦略を考えるうえで非常に役に立ちます。


以下のような悩みを抱えている方の参考になる内容です。



お気軽にお申込みください。


＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル


『【無料・オンライン】はじめてのTableauセミナー！ BIツールの基本と支援方法をお伝えします！』



◆開催日時


2025/10/8(水)16:00～17:00


2025/11/12(水)16:00～17:00



◆対象者


- データによる科学的経営を行いたい方
- 業務の効率化を進めたい方
- 社内で情報の共有をしたい方
- ペーパーレス化を進めたい方
- 顧客情報の見える化をしたい方
- データのビジュアル化を実現したい方


◆プログラム概要


前半：Tableauのご紹介


後半：Tableau導入でで何ができ何が改善するのか、当社のサービスと導入事例



◆開催場所


オンライン



◆料金


無料



https://frogwell.co.jp/seminar_read/tableau/



【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム