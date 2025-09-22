「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 143」Leminoプレミアムにて独占生配信決定！2025年9月26日（金）17：55より生配信スタート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 143」を2025年9月26日（金）17:55より独占生配信※2いたします。

後楽園ホールで開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE143」では、メインマッチとして、宇津木秀選手（ワタナベ）とウィーラ・ミカム選手（タイ）の、WBOアジアパシフィック ライト級タイトルマッチ10回戦が行われます。

セミファイナルでは、岡田真虎選手（JB SPORTS）と金谷勇利選手（金子）の、日本ミニマム級最強挑戦者決定戦8回戦が行われます。

その他、梶野翔太選手（角海老宝石）と中原博斗選手（倉敷守安）が対決する日本ユース・スーパーフェザー級王座決定戦 8回戦など、「Leminoプレミアム」では、当日の熱戦全7試合を独占生配信いたします。

【配信概要】

■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 143」

■配信日：生配信

2025年9月26日（金）17:55～

アーカイブ配信

2025年9月26日（金）23:00～

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：Leminoプレミアム（月額990円※1）にて配信

視聴URL :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmMmI=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-pxb143-0922特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-PXB143LP-0922

■製作著作 ：(C) Second Career

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。