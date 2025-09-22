株式会社ネコノメ、東京ゲームショウ2025 出展内容を発表

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、2025年9月25日（木）から開催される「東京ゲームショウ2025（以下、TGS2025）」への出展に関し、当社ブースでの出展内容を発表いたします。

■ 開発中の新作サッカーゲームが初プレイアブル出展

新開発ライン「菖蒲 -ayame-」の第一弾タイトルとして開発中の新作サッカーゲームを、今回のTGS2025にて初めてプレイアブル出展いたします。本作はiOS / Android / Steamに対応予定で、会場ではPC版による試遊台を設置し、来場者の皆さまにいち早く体験いただけます。

■ 『神託のメソロギア』試遊も実施

配信中の対戦型カードゲーム『神託のメソロギア』も同ブースにて試遊いただけます。これまでプレイしたことのある方はもちろん、未体験の方もその奥深い戦略性とバトルの魅力を気軽に体験いただけます。

■ 出展概要

・イベント名：東京ゲームショウ2025（TGS2025）

・会期：2025年9月25日（木）～9月28日（日）

・会場：幕張メッセ

・出展内容：

・開発中の新作サッカーゲーム（PC版で初プレイアブル出展）

・対戦型カードゲーム『神託のメソロギア』試遊

■ 今後の予定

新作サッカーゲームの正式タイトル名やゲームシステムの詳細については、順次発表を予定しています。株式会社ネコノメは、TGSを皮切りにユーザーの皆さまに直接触れていただける機会を拡充し、さらなる体験価値の向上を目指してまいります。

■関連リンク

公式サイト：https://neconome.co.jp/