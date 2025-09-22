茨城日産自動車株式会社とのプレミアムパートナー契約締結(増額)のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび水戸ホーリーホックは、茨城日産自動車株式会社とオフィシャルパートナー契約（プレミアムパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
9月28日に開催するホームゲーム（2025明治安田Ｊ２リーグ第31節 水戸ホーリーホック vs. 藤枝MYFC）に着用するトップチームユニフォームから新たにシャツ・鎖骨右へ広告をご掲出いただきます。
プレミアムパートナー契約内容
■契約期間
2025年9月28日～
■契約内容
・トップチームユニフォーム（シャツ・鎖骨右）への広告ご掲出（追加）
・スタジアムメインスタンド・コンコース内へのバナー掲出（追加） ※制作完了し次第掲出開始
・クラブ事業用の車輛提供
茨城日産自動車株式会社 代表取締役社長 加藤敏彦 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
選手が着用するユニフォームに「茨城日産」のロゴが掲出されます。また、スタジアム内コンコースバナー広告など、さまざまな場面での連携を通じて、地域の皆さまとのつながりをより一層深めてまいります。
茨城日産は、創業以来「地域とともに歩む企業」として、皆さまに支えられながら成長してまいりました。2026年に創立80周年という節目を迎えるにあたり、地域の未来を担うスポーツ文化の発展に貢献すべく、本パートナーシップを通じて水戸ホーリーホックの活動を全力で応援してまいります。
ずっと夢を追いかけて光を掴むのは『今』です。
法人概要
■法人名
茨城日産自動車株式会社
■所在地
茨城県水戸市千波町1949-1
■代表者
代表取締役社長 加藤 敏彦
■事業概要
日産車の販売・整備 、中古車の下取・販売 、損害保険及び生命保険の取扱いなど
■URL
https://ni-ibaraki.nissan-dealer.jp/top.html