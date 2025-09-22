株式会社シャノン

■ウェビナー内容

マーケティングを自動化・高効率化できるツールと思われているマーケティングオートメーション。

いざ導入してみると、

・メール配信の利用がメインで効果を感じれていない

・Web閲覧履歴が活用しきれていない

・長期間追いかけたい商材なのに顧客履歴が管理しづらい

・上司にMAの活用成果を報告できない。レポートが使いにくい



せっかく導入してマーケティングオートメーションを上手く活用できないというケースも少なくありません。

MAの問題ではなく「メール文面やWebコンテンツの内容が悪い」「量が足りない」という原因追及になりがちですが、

実はマーケティングしたい自社の商品とそのターゲット管理に適したMAを使えていないケースも多く、改善のご提案をよくさせていただきます。



このウェビナーでは、マーケティングオートメーション導入失敗が起きる背景の説明と、失敗を起こさないための検討のポイントをご紹介します。



◆ウェビナーの内容

・自社に適している？MA選びのチェックポイント

・MA以外の施策との相性の良いシステム？

・上司への報告、PDCAに必要な分析・レポートは運用がされている？



マーケティングオートメーションを導入して成果がでていないと悩まれるかたは、ぜひご覧ください。

■開催概要

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57073?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250922- タイトル：何故、今のMA運用で商談が増えないのか？メールとWebトラッキングの他に、何が成功に必要なのか- 開催日時：10月7日(火) 15:00～15:40（40分）- 参加方法：事前に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57073?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250922(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57073?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250922)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/