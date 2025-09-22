グローバルガールズグループ UNIS（ユニス）日本デジタルシングル「もしもし(ハート)」がSNS総再生1,000万突破！世界16カ国でチャートイン！iTunes J-POPチャートで5カ国1位の快挙

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が独占配信したガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生し、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ UNIS（ユニス） が、9月12日（金）にリリースした日本ファーストデジタルシングル「もしもし(ハート)」の SNS総再生回数が1,000万回を突破 しました。

今回、日本で初めてリリースされたデジタルシングル「もしもし(ハート)」は、配信直後からSNSを中心に「かわいい！」「日本語が上手！」といった声が寄せられ、大きな反響を呼びました。配信開始から10日で、ミュージックビデオを含むSNSでの総再生回数は1,000万回を突破。さらにiTunes J-POPチャートでは、ルクセンブルク・カタール・フィリピン・オーストラリアの4か国で1位を獲得し、アメリカとドイツで2位、イギリスで4位、台湾でもランクインしました。

また、9月15日にリリースしたEnglish ver.「MoshiMoshi(ハート)」も、フィリピンとアラブ首長国連邦で1位を獲得したほか、アイルランド・ドイツ・アメリカ・カナダの4か国でランクイン。これらを含め、世界16か国でチャートインする快挙を達成しました。グローバルに躍進するUNISの次なるステージにご期待ください。

UNIS JAPAN 1st Digital Single 「もしもし(ハート)」 MV映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DrU5bxPcH0s ]

UNIS JAPAN 1st Digital Single 「もしもし(ハート)」

https://nex-tone.lnk.to/Bweyr1OU

作詞 shito,Gom

作曲 shito

編曲 HoneyWorks

形態：デジタルシングル

English ver.「MoshiMoshi(ハート)」

https://nex-tone.lnk.to/fsZUOkNH

■UNISについて

UNISは、韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』より結成された、歌・ダンス・ビジュアル・スター性を兼ね備えた次世代K-POPグループです。2024年3月に公式デビューを果たし、K-POP第5世代を牽引する存在として注目を集めています。

メンバーは、日本出身のナナとコトコ、フィリピン出身のゼリー ダンカ、エリシア、韓国出身のジン・ヒョンジュ、パン・ユナ、オ・ユナ、イム・ソウォンの8名で構成。国際色豊かで多様性にあふれたメンバー構成もUNISの大きな魅力のひとつです。

デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした多数の賞を受賞。2025年4月15日（火）にリリースされた2ndミニアルバム『SWICY（スウィシー）』は、タイトル曲「SWICY」で韓国の人気音楽番組『SHOW CHAMPION（ショー！チャンピオン）』 にて念願の1位を獲得。さらに、同作は世界14の国と地域においてiTunesトップアルバムチャートにランクインし、その人気と話題性は世界規模へと拡大中です。

「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」 https://www.unv-jp.com/ja/home

「UNIS JAPAN OFFICIAL X」 https://x.com/unis_offcl_jp

■ABEMA国内独占配信 『UNIVERSE TICKET』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/307-7