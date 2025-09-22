»Ä¤ê3½µ´Ö¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ª¡Ö¥³¥³¤Ï¸«¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç¤¢¤È3½µ´Ö¡ªSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¿ô¡¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËþÂÅÙ1°Ì¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ª ¡È¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥º¡É¥í¥±ÃÏ¤Îº½¤ÈÌþ¤·¤Î¥¹¥Ñ
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ô¤¢´°Á´¹¶Î¬ÊÔ¡×¤ÎËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃíÌÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥ï¥Ç¥£¡¦¥é¥àÊÝ¸î¶è¡×¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤¿ËÜÊª¤Îº½Çù¤Îº½¡£
±ß·Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤òËÜÊª¤Îº½¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÌî¤µ¤ó¤ÈÂçÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ö¡×¤È¡ÖÅ¥¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸³¡£¤ªÈ©¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤Ë¤Ê¤ê´¶·ã¡£¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ª
¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ÎÎÏ¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤ËÊÑ¿È!?Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¡£¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥²ー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖVRÄ²Æâ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡£¼ê¡¦À¼¡¦Ç¾ÇÈ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤¤¤ë°¶Ì¶Ý¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ëÌ¤Íè·¿¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡ª¡Ö¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¶«¤ÓÂ³¤±¤ëÍÌî¤µ¤ó&ÂçÊ¿¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥®¥Í¥¹µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡ÈËüÇî¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÉÅÐ¾ì¡©¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ÈËüÇî¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È»³ÅÄ³°ÈþÂå¡Ê¤È¤ß¤è¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÇÂ¿Æü¿ô¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥´¥¤¿ÍÊª¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤è¤êËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤ËÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Û¤É¤ÎËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥¤¥Á²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¤¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¡£
Æþ¸ý¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²£Éý10m¤â¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤ÊÀÚ¤ê³¨¥¢ー¥È¡ª3ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡È¥Ï¥¤¥¸¡É¤¬7¿Í¤â±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤â¡£
ºÇ¾å³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î¿©ºà¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡Ö¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡×¤Ë¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¡ªÌ¾ÊªÎÁÍý¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÌî¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡Ö»Ä¤ê3½µ´Ö¡ªÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥³¤Ï¸«¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó!!SP¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û9·î23Æü(²Ð)¸á¸å3:00～3:30ÊüÁ÷
¡ÚHP¡Û¡¡https://www.tv-osaka.co.jp/sp/expo_mitokana/
¡ÚTVer¡Ûhttps://tver.jp/series/srfh866ly8