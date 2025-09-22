³¤³°ÇÛÁ÷¤ÎDX¥µー¥Ó¥¹¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤¬JETRO¤Î¡ÖJS-Links¡×¤Ë·ÇºÜ
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÃÒ¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢°Ê²¼¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë³¤³°ÇÛÁ÷DX¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥ê¥¹¥È¡ÖJS-Links¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://www.jetro.go.jp/theme/export/js-links/2025/196.html
ÇØ·Ê
¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤¬·Ñ¤¬¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ß°Â¤È¾¯»Ò²½¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤¬º¤Æñ¤ÊÃæ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þÅ¹ÊÞ¤«¤é¡Ö³¤³°ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Æü¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢2Ç¯¤Ç37ÇÜ¤ÎÇä¾åÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JS-Links¤È¤Ï
JETRO¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¡¢ÊÝ¸±¡¢·èºÑ¡¢ÄÌÌõ¡¢·ÀÌó¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼ÂÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë´ë¶È¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JS-Links¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.jetro.go.jp/theme/export/js-links/
¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸
³¤³°ÇÛÁ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¬ÆüµÒ¤Î¹ØÆþµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î¹¹¤Ê¤ëÈÎÇä³ÈÂç¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤¬°¦¤µ¤ì¡¢³èÀ²½¤·¡¢·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://hakoboya.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅçÅÄ¡¡ÃÒ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾2-5-24¡¡KOUSOKUËÙ¹¾¥Ó¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.kousoku-offset.co.jp/
