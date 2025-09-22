TVアニメ『神椿市建設中。』のトレーディング Ani-Neon アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『神椿市建設中。』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『神椿市建設中。』の商品の受注を9月16日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1626?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Neon アクリルカード

森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをネオンカラーで表現したアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Neonシリーズ」は、キャラクターなどをネオンカラーで表現したレトロでポップなAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「森先 化歩 Ani-Neon アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Neon アクリルネームプレート

森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストとアイコンモチーフを、ネオンカラーで表現したアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「森先 化歩 Ani-Neon アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）68×46mm 厚み：3mm 特典：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Neon 缶バッジ

森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをネオンカラーで表現した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「森先 化歩 Ani-Neon スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Neon BIGアクリルスタンド

※画像は「森先 化歩 Ani-Neon BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処、アイコンモチーフのイラストを、ネオンカラーで表現したBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（森先 化歩ver.A、谷置 狸眼ver.A、朝主 派流ver.A、夜河 世界ver.A、輪廻 此処ver.A、森先 化歩ver.B、谷置 狸眼ver.B、朝主 派流ver.B、夜河 世界ver.B、輪廻 此処ver.B）

サイズ：本体：（約）15.2×10.3cm 台座：（約）10.3×3.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Neon A3マット加工ポスター

※画像は「森先 化歩 Ani-Neon A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処、アイコンモチーフのイラストをネオンカラーで表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全10種（森先 化歩ver.A、谷置 狸眼ver.A、朝主 派流ver.A、夜河 世界ver.A、輪廻 此処ver.A、森先 化歩ver.B、谷置 狸眼ver.B、朝主 派流ver.B、夜河 世界ver.B、輪廻 此処ver.B）

サイズ：A3

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

(C)KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT