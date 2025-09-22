『家庭教師ヒットマンREBORN!』の描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品10種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品の受注を9月15日（月）より開始いたしました。



沢田 綱吉、リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×55mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 六道 骸（10年後） 毛皮コート×スーツver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） 毛皮コート×スーツver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングクリアカード







PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）14.8×10cm


素材　：グランアクア(PP) 0.3mm厚




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全26種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全20種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 沢田 綱吉&リボーン 毛皮コート×スーツver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全9種（沢田 綱吉&リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン）


サイズ：本体：（約）23.2×11cm　台座：（約）9.4×9.4cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 毛皮コート×スーツver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 沢田 綱吉&リボーン 毛皮コート×スーツver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全9種（沢田 綱吉&リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン）


サイズ：本体：（約）15.9×7.5cm　台座：（約）5.8×3.2cm　厚み：（約）3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ







沢田 綱吉、リボーン、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 六道 骸（10年後）&フラン 歩みver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)


種類　：全8種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド







沢田 綱吉、リボーン、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランの描き下ろしイラスト、ボンゴレエンブレム、ヴァリアーエンブレムをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全20種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会