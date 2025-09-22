TVアニメ『彼女、お借りします』のトレーディング 水原千鶴オンリー 場面写缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『彼女、お借りします』の商品3種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『彼女、お借りします』の商品の受注を9月16日 （火）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/544,943,1192,1709?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング 水原千鶴オンリー 場面写缶バッジ







水原千鶴の印象的なシーンを、缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「水原千鶴 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング 水原千鶴オンリー 場面写ブロマイド3枚セット







水原千鶴の印象的なシーンを、ブロマイド3枚セットに仕上げました。


フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。


コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「水原千鶴 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \1,980(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼トレーディング 水原千鶴オンリー 場面写イラストカード







水原千鶴の印象的なシーンを、イラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「水原千鶴 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




https://x.com/AMNIBUS


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025