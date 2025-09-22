TVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』のトレーディング缶バッジ、トレーディングブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』の商品の受注を9月16日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1811?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1811?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング缶バッジ
業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》のイラストを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)
種類 ：全14種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディングブロマイド
業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》のイラストと印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)
種類 ：全14種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼ティザービジュアル キャンバスボード
ティザービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,850(税込)
サイズ：F0号（180×140mm）
素材 ：木材、化繊
▼BIGアクリルスタンド
※画像は「業平 猛 BIGアクリルスタンド」を使用しております。
業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全7種（業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》）
サイズ：本体：（約）16.4×8.1cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼場面写グリッター缶バッジ2個セット
※画像は「業平 猛 場面写グリッター缶バッジ2個セット」を使用しております。
業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,210(税込)
種類 ：全7種（業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼イラストカード2枚セット
※画像は「業平 猛 イラストカード2枚セット」を使用しております。
業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》のイラスト、印象的なシーンをイラストカード2枚セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \385(税込)
種類 ：全7種（業平 猛、ツキミヤ、安倍晴明、アツナガ、ユラ、葛《カズラ》、信《シノ》）
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
(C)作乃藤湖／「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会