『モブサイコ100 III』のトレーディング ちびとこ パーツ付きアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品8種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品の受注を9月17日（水）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング ちびとこ パーツ付きアクリルスタンド







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将、暗田トメ、高嶺ツボミ、米里イチ、郷田武蔵、鬼瓦天牙が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（最大約）60×30mm　台座：（約）29×18mm　パーツ：（約）58×42mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ アクリルネームプレート







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将、暗田トメ、高嶺ツボミ、米里イチ、郷田武蔵、鬼瓦天牙が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。


背景には学校、事務所、街中の描き起こしイラストをデザインしております。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）68×27mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ ホログラム缶バッジ







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将、暗田トメ、高嶺ツボミ、米里イチ、郷田武蔵、鬼瓦天牙が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング ちびとこ 目印ミニアクリルチャーム







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将、暗田トメ、高嶺ツボミ、米里イチ、郷田武蔵、鬼瓦天牙が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのアクリルチャームに仕上げました。


シリコンチャームを利用して目印に使用することも、取り外してチャームとしても使用可能です。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \440(税込), BOX \5,280(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）35×29mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ イラストカード







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将、暗田トメ、高嶺ツボミ、米里イチ、郷田武蔵、鬼瓦天牙が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「影山茂夫 ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全6種（影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　※組み立て前　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼ちびとこ 3WAY缶バッジ







※画像は「影山茂夫 ちびとこ 3WAY缶バッジ」を使用しております。



影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。


背景には学校、事務所、街中の描き起こしイラストをデザインしております。


ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全6種（影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼ちびとこ オーロラダイカットステッカー







※画像は「影山茂夫 ちびとこ オーロラダイカットステッカー」を使用しております。



影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットステッカーに仕上げました。


身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。


スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全6種（影山茂夫、霊幻新隆、エクボ（守衛）、影山律、花沢輝気、芹沢克也）


サイズ：（約）77×61mm　※種類により異なる


素材　：紙、PP




(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会