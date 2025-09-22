ハートビーツが東京ゲームショウ2025に出展｜ゲーム業界のITインフラを支援するフルマネージドサービスとAWS請求代行サービス

株式会社ハートビーツ

ITインフラのマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範、以下ハートビーツ）は、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のビジネスデイ【2025年9月25日（木）～26日（金）】に出展いたします。ビジネスソリューションコーナー内にて、ゲーム業界向けに最適化された「フルマネージドサービス」「AWS請求代行サービス」をご紹介いたします。

■ 長年の実績を活かし、ゲーム業界のインフラ課題を支援

当社は創業から20年以上、ゲーム業界のITインフラ設計・構築・運用をご支援してまいりました。高トラフィック・高可用性が求められるオンラインゲームやモバイルゲームの運用現場において、安定稼働と迅速な障害対応を実現するフルマネージドサービスを提供してきた実績があります。

今回の出展では、そのようなノウハウを活かし、以下の2つのソリューションを中心に展示・紹介いたします。

■ 展示ソリューション概要

● フルマネージドサービス

24時間365日の監視・障害対応体制を提供し、オンプレミスやクラウド環境を問わず、ゲームインフラの安定運用を支援するサービスです。社内のリソースが限られる中でも、安心してインフラ運用をお任せ頂き、機能開発やリリースに稼働を集中させることが可能です。

● AWS請求代行サービス

AWS利用料の最大10%割引に加え、オプションプランではRI/SP（リザーブドインスタンス／Savings Plans）の選定や購入代行なども対応しています。さらにエンタープライズサポート相当の技術サポート付きで、コスト面だけでなく技術的な課題にも対応可能です。

■ こんな課題をお持ちの方におすすめ

- 夜間・休日のインフラ監視体制が整備されていない

- 障害対応などの属人化しているインフラ運用から脱却したい

- クラウドコストを見直し・最適化したい

- 開発担当者がインフラ業務も兼任しているが手が回っていない

現場エンジニアの負担を軽減し、本来の業務に集中できる環境づくりを支援いたします。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93709/table/59_1_212469954e309e710964f128a2268c13.jpg?v=202509221155 ]

イベント詳細はこちら :https://tgs.cesa.or.jp/jp

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。