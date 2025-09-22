Speee、日経クロストレンドで「生成AI時代の検索戦略」をテーマに連載を開始

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード市場：4499、以下「Speee」） AIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者の藤井 慧里が、2025年9月22日より、日経クロストレンドにて「生成AI時代の検索戦略」をテーマに、全5回の連載を開始したことをお知らせいたします。

■連載概要

媒体名：日経クロストレンド

連載テーマ：「生成AI時代の検索戦略」

掲載期間：2025年9月22日～9月26日（全5回）

初回記事はこちら：記事を読む(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01240/)

■生成AI時代の検索戦略とは？

Chat GPTやGeminiなどを始めとするAIエージェントの普及により、消費者行動が変化し、従来の「消費者自らが検索→比較→購入するモデル」から、「AIに相談→AIが検索・比較し推奨する→購入判断をするモデル」への転換が進むと言われています。



そのため、次世代のマーケティングにおいては AEO（Answer Engine Optimization：回答エンジン最適化）が重要になると考えられます。

一方で、「SEOはもう有効ではない」「一刻も早くLLMOに移行をすべき」といった声もあり、どの情報を信用すべきか迷ったり、焦っているマーケティング担当者も少なくありません。



今回の連載では、マーケターの皆様が合理的な投資判断を行えるよう、データに基づき、ブームに流されず事業を成長させるために知るべき本質的な情報をお届けします。ぜひ自社の情報収集源としてご活用ください。

■記事執筆者プロフィール

藤井 慧里（ふじい えり）



株式会社Speee

AIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者

飲食業界の企画・コンサルティング職を経て2014年、Speeeに中途入社。

デジタルマーケティング領域のエキスパートとしてエンタープライズを中心とした多くのクライアントのマーケティングを支援する。

その後、コンサルタント組織におけるサービス品質管理責任者としてサービス変革や採用、育成にも従事。

2020年よりマーケティング部を率い、自社のマーケティングDX/セールスイネーブルメントを推進。

2025年5月よりAEOサービス本部を立ち上げ、AIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者としてサービス開発および発信を行う。

■Speee AEOサービスはAI専門チームがサポート

Speeeでは業界最大規模のAI研究組織「AIリサーチ＆イノベーションセンター」を構え、日々研究と技術開発、実証実験に取り組んでいます。業界をリードするAIスペシャリストが在籍しており、研究機関の実践的な知見と、3,000社以上のSEO支援で培ったデータ解析力を融合し、AEO領域のコンサルティングサービスを提供しています。

事業成長を実現するための最適な対策を見極め、SEO・UX改善・広告といった既存チャネルでしっかりと収益を維持しながら、段階的にAEO基盤を構築するための支援を行います。



SpeeeのAEOコンサルティングサービスについて：詳細はこちら(https://webanalytics.speee.jp/aeo/?utm_source=prtimes)

お問い合わせはこちら :https://mi.speee.jp/contact/?utm_source=prtimes

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・事業グロースのためのマーケティングコンサルティングサービス「Speee Marketing Consulting」

（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・リフォームのマッチングプラットフォーム「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・介護施設の口コミ評判サービス「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。