「イノバス新横浜」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2025年9月22日（月）より新築分譲マンション「イノバス新横浜」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

※画像はイメージです「イノバス新横浜」

「イノバス新横浜」は、JR横浜線・JR東海道新幹線「新横浜」駅徒歩9分の立地に誕生します。「新横浜」駅からはJR線や新幹線、東急線、横浜市営地下鉄ブルーラインなど5路線が利用可能です。「横浜」駅、「渋谷」駅へはダイレクトアクセスで通勤通学や休日のお出かけにも便利。新幹線を利用すれば、都内のほか関西方面へも快適にアクセスができます。また、建物の6km圏内には高速ICが4つあり、車での移動が多い方にも快適な立地です。

周辺は駅直結の「キュービックプラザ新横浜」をはじめとした生活利便施設が充実し、成熟した都市機能が毎日の暮らしを支えます。さらに日産スタジアムや横浜アリーナなどの大型イベント施設やスポーツが楽しめる緑豊かな公園も身近に点在し、自然とアクティブに過ごしたくなる環境が広がっています。また近隣には日常のひとときに彩りを添えてくれるこだわりのレストランや趣のあるカフェも。エンタメ、レジャー、グルメなど、多彩な魅力が詰まった贅沢なエリアです。

全92邸、ニーズに合わせてカスタマイズできるオーダーシステムに対応した本物件は、1LDK＋SR～3LDKの豊富なプランバリエーションをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/shin-yokohama/

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

※2024年11月、当社マンション事業部から「革新-INNOVATION-」をテーマとする２つの新しいマンションブランドが誕生いたしました。

新ブランドについてのお知らせはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000024241.html

INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、関西圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれています。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、土地の仕入から、建築、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

