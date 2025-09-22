「ドラゴンボール Sparking! ZERO」「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」が堂々参戦！ 『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2』 9月25日(木) 配信開始！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて
好評発売中の 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」につきまして、『DLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』を公開し、「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 を
9月25日(木) に配信開始することを発表いたしました。
「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」をはじめとする、アニメシリーズ「ドラゴンボールDAIMA」の
キャラクターで、大迫力のバトルを繰り広げよう！
また、シーズンパス購入者は、本日9月22日(月)よりアーリーアクセスが可能！
今すぐ「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で遊びたい方は要チェックです！
さらに、本日9月22日(月)より配信された無料アップデートで、新たなステージ「第１魔界」が登場！
■ 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト DLC3 - 「ドラゴンボールDAIMA」
キャラクターパック2 ページ：
https://dbsz.bn-ent.net/product/dlc/dlc03.php
■「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/dbgame_official
■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト：https://dbsz.bn-ent.net
『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』公開！
「ドラゴンボールDAIMA」のクライマックスを彩ったキャラクターたちが、
「ドラゴンボール Sparking! ZERO」に参戦決定！
「ドラゴンボールDAIMA」から、
元の姿に戻り、限界を超えた「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」や、強大な敵となる「ジャイアントゴマー」など、個性的なキャラクターたちが集結！
最新DLC 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で入手できる、全6体のプレイアブルキャラクターの魅力が詰まったトレーラーをぜひご覧ください！
「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 の詳細を公開！
シーズンパスに含まれる最後のDLCとして、「ドラゴンボールDAIMA」より新たに6体のキャラクターが登場するDLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 は、9月25日(木) 発売！
さらに、「シーズンパス」購入者は、72時間のアーリーアクセスも可能となります。この機会をお見逃しなく！
◆「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2
【内容物】
■以下6体のプレイアブルキャラクターがご使用いただけます。
・孫悟空（ミニ） 超サイヤ人4
・孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4
・ベジータ（DAIMA） 超サイヤ人3
・魔人ドゥー
・サードアイゴマ―
・ジャイアントゴマ―





新ステージ「第１魔界」が追加！
本日9月22日(月)に配信された無料アップデートにて、「ドラゴンボールDAIMA」が舞台となる
「第１魔界」が追加！
「ドラゴンボールDAIMA」の世界で、ドラマチックな闘いを思う存分楽しもう！
■ 【9月22日(月) 配信】無料アップデートのお知らせはこちら：
https://dbsz.bn-ent.net/information/?p=171
【ゲーム概要】「ドラゴンボール Sparking! ZERO」とは？
超戦士となって、天地を揺るがす限界突破のドラゴンボールバトルを体感せよ！
「ドラゴンボール Sparking! ZERO」は、かめはめ波や舞空術など、ドラゴンボールならではの技を
駆使しながら闘う３D対戦アクションゲームです。
キャラクターの持つ個性豊かな能力や特徴を活かし、超サイヤ人への変身や、極限まで気を溜めて
放つ強力な必殺技での一発逆転など、ドラゴンボールらしいドラマチックな闘いを思いのままに楽しめます。
前作「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」からの正統進化！
吹っ飛ばしからの追撃や、タイミングを読んでのカウンターなどの「Sparking!」シリーズ伝統の
バトルシステムはそのままに、新たなアクションが加わり進化。
シリーズ最大規模のキャラクターが登場する究極の3Dドラゴンボールバトルゲームがここに誕生！
■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」公式サイト：https://dbsz.bn-ent.net
■「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式 X (旧Twitter)アカウント：https://x.com/dbgame_official
