「ドラゴンボール Sparking! ZERO」「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」が堂々参戦！ 『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2』 9月25日(木) 配信開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて

好評発売中の 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」につきまして、『DLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』を公開し、「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 を

9月25日(木) に配信開始することを発表いたしました。

「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」をはじめとする、アニメシリーズ「ドラゴンボールDAIMA」の

キャラクターで、大迫力のバトルを繰り広げよう！

また、シーズンパス購入者は、本日9月22日(月)よりアーリーアクセスが可能！

今すぐ「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で遊びたい方は要チェックです！

さらに、本日9月22日(月)より配信された無料アップデートで、新たなステージ「第１魔界」が登場！

■ DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー：

■ 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト DLC3 - 「ドラゴンボールDAIMA」

キャラクターパック2 ページ：

https://dbsz.bn-ent.net/product/dlc/dlc03.php

■「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/dbgame_official

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト：https://dbsz.bn-ent.net

『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』公開！

「ドラゴンボールDAIMA」のクライマックスを彩ったキャラクターたちが、

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」に参戦決定！

「ドラゴンボールDAIMA」から、

元の姿に戻り、限界を超えた「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」や、強大な敵となる「ジャイアントゴマー」など、個性的なキャラクターたちが集結！

最新DLC 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で入手できる、全6体のプレイアブルキャラクターの魅力が詰まったトレーラーをぜひご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t8hG50gHLeI ]

「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 の詳細を公開！

シーズンパスに含まれる最後のDLCとして、「ドラゴンボールDAIMA」より新たに6体のキャラクターが登場するDLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 は、9月25日(木) 発売！

さらに、「シーズンパス」購入者は、72時間のアーリーアクセスも可能となります。この機会をお見逃しなく！

◆「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2

【内容物】

■以下6体のプレイアブルキャラクターがご使用いただけます。

・孫悟空（ミニ） 超サイヤ人4

・孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4

・ベジータ（DAIMA） 超サイヤ人3

・魔人ドゥー

・サードアイゴマ―

・ジャイアントゴマ―

※この商品が含まれたセット商品（シーズンパス）もございます。重複購入にご注意ください。

※内容・名称・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

■ 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト キャラクターページ：

https://dbsz.bn-ent.net/character/

新ステージ「第１魔界」が追加！

本日9月22日(月)に配信された無料アップデートにて、「ドラゴンボールDAIMA」が舞台となる

「第１魔界」が追加！

「ドラゴンボールDAIMA」の世界で、ドラマチックな闘いを思う存分楽しもう！

■ 【9月22日(月) 配信】無料アップデートのお知らせはこちら：

https://dbsz.bn-ent.net/information/?p=171

【ゲーム概要】「ドラゴンボール Sparking! ZERO」とは？

超戦士となって、天地を揺るがす限界突破のドラゴンボールバトルを体感せよ！

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」は、かめはめ波や舞空術など、ドラゴンボールならではの技を

駆使しながら闘う３D対戦アクションゲームです。

キャラクターの持つ個性豊かな能力や特徴を活かし、超サイヤ人への変身や、極限まで気を溜めて

放つ強力な必殺技での一発逆転など、ドラゴンボールらしいドラマチックな闘いを思いのままに楽しめます。

前作「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」からの正統進化！

吹っ飛ばしからの追撃や、タイミングを読んでのカウンターなどの「Sparking!」シリーズ伝統の

バトルシステムはそのままに、新たなアクションが加わり進化。

シリーズ最大規模のキャラクターが登場する究極の3Dドラゴンボールバトルゲームがここに誕生！

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」公式サイト：https://dbsz.bn-ent.net

■「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式 X (旧Twitter)アカウント：https://x.com/dbgame_official

【ドラゴンボール Sparking! ZERO】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1857_1_a2f68545bea9828b6e862b898b15ec20.jpg?v=202509221126 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。