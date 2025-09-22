「ドラゴンボール Sparking! ZERO」「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」が堂々参戦！ 『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2』 9月25日(木) 配信開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント


株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて


好評発売中の 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」につきまして、『DLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』を公開し、「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 を


9月25日(木) に配信開始することを発表いたしました。



「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」をはじめとする、アニメシリーズ「ドラゴンボールDAIMA」の


キャラクターで、大迫力のバトルを繰り広げよう！


また、シーズンパス購入者は、本日9月22日(月)よりアーリーアクセスが可能！


今すぐ「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で遊びたい方は要チェックです！



さらに、本日9月22日(月)より配信された無料アップデートで、新たなステージ「第１魔界」が登場！



『DLC3 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 トレーラー』公開！




「ドラゴンボールDAIMA」のクライマックスを彩ったキャラクターたちが、


「ドラゴンボール Sparking! ZERO」に参戦決定！



「ドラゴンボールDAIMA」から、


元の姿に戻り、限界を超えた「孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4」や、強大な敵となる「ジャイアントゴマー」など、個性的なキャラクターたちが集結！



最新DLC 「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 で入手できる、全6体のプレイアブルキャラクターの魅力が詰まったトレーラーをぜひご覧ください！



「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 の詳細を公開！




シーズンパスに含まれる最後のDLCとして、「ドラゴンボールDAIMA」より新たに6体のキャラクターが登場するDLC3「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2 は、9月25日(木) 発売！



さらに、「シーズンパス」購入者は、72時間のアーリーアクセスも可能となります。この機会をお見逃しなく！


◆「ドラゴンボールDAIMA」キャラクターパック2

【内容物】


■以下6体のプレイアブルキャラクターがご使用いただけます。


・孫悟空（ミニ） 超サイヤ人4


・孫悟空（DAIMA）超サイヤ人4


・ベジータ（DAIMA） 超サイヤ人3


・魔人ドゥー


・サードアイゴマ―


・ジャイアントゴマ―



※この商品が含まれたセット商品（シーズンパス）もございます。重複購入にご注意ください。


※内容・名称・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。


※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。



新ステージ「第１魔界」が追加！




本日9月22日(月)に配信された無料アップデートにて、「ドラゴンボールDAIMA」が舞台となる


「第１魔界」が追加！


「ドラゴンボールDAIMA」の世界で、ドラマチックな闘いを思う存分楽しもう！



【ゲーム概要】「ドラゴンボール Sparking! ZERO」とは？



超戦士となって、天地を揺るがす限界突破のドラゴンボールバトルを体感せよ！

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」は、かめはめ波や舞空術など、ドラゴンボールならではの技を


駆使しながら闘う３D対戦アクションゲームです。


キャラクターの持つ個性豊かな能力や特徴を活かし、超サイヤ人への変身や、極限まで気を溜めて


放つ強力な必殺技での一発逆転など、ドラゴンボールらしいドラマチックな闘いを思いのままに楽しめます。


前作「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」からの正統進化！

吹っ飛ばしからの追撃や、タイミングを読んでのカウンターなどの「Sparking!」シリーズ伝統の


バトルシステムはそのままに、新たなアクションが加わり進化。


シリーズ最大規模のキャラクターが登場する究極の3Dドラゴンボールバトルゲームがここに誕生！



【ドラゴンボール Sparking! ZERO】 製品情報

