パルコ コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」 第25弾 小島秀夫 編 公開！

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部：東京都渋谷区)は、インキュベーションの姿勢を表現するコーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」第25弾広告に「KOJIMA PRODUCTIONS」の創立者であり、世界的ゲームクリエイターの小島秀夫監督を起用いたします。

小島監督はゲームクリエイターとして新たなゲームジャンルを開拓し、「DEATH STRANDING」シリーズや「メタルギア」など、映画的な演出と革新的デザインで世界的ヒット作品を輩出してきました。

2024年・2025年にはパルコのゲームレーベルPARCO GAMESがKOJIMA PRODUCTIONSと「DEATH STRANDING」のPOPUPや展覧会を企画・開催してきました。

世界中に多くのファンを持ちながらもインディーゲームにこだわり、現在もゲーム構想時には近くにある道具や部屋を使って実際にテスト撮影を行うという小島監督。そのゲーム作りへの情熱と信念に感銘を受け、当社から本広告へのオファーを行い出演いただきました。

本広告は小島監督の仕事場である、KOJIMA PRODUCTIONSオフィス内で撮影を行いました。誰かが決めたルールを疑い、自身を信じて突き進み挑戦を続ける彼が語ったスペシャルとは？

「SPECIAL IN YOU.」 第25弾 小島秀夫 編 キャンペーン展開内容

■期間：2025年9月22日（月）～2026年3月22日（日）

■SPECIAL IN YOU. 特設サイト：https://www.parco.co.jp/specialinyou/

MOVIE 30秒/15秒

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q1iBxzwZrIQ ]

KOJIMA PRODUCTIONSの創立者であり、世界的ゲームクリエイター小島秀夫監督。

新たなゲームジャンルを開拓し、「DEATH STRANDING」シリーズや「メタルギア」など、映画的な演出と革新的デザインで世界的ヒット作品を輩出しています。

本広告はKOJIMA PRODUCTIONSオフィス内のスキャンルームやルーデンスルーム、カフェテリアなど、小島監督のクリエイティブが生まれる場にて撮影を行いました。誰かが決めたルールを疑い、自分を信じて進み続ける小島監督が語る「才能」、そして自身の中の「スペシャル」とは？

キャンペーンCMおよび小島監督の貴重なロングインタビューは「SPECIAL IN YOU.」特設サイトで公開中ですのでぜひご覧下さい。

SPECIAL IN YOU. 特設サイト https://www.parco.co.jp/specialinyou/

■POSTER

ゲームクリエイター 小島秀夫

才能とは、

好奇心を持つこと。

観察すること。

努力すること。

世界に対して、日常に対して。

予感がするのだと言う。

子供の頃からなぜか、

あさってのことがわかる、そんな力があるのだと。

パルコは応援します。

時代に、未来に、

希望と勇気を渡そうとするあなたを。

君も、特別。

SPECIAL IN YOU.

PARCO

STAFF CREDIT

クリエイティブディレクター/アートディレクター/プランナー/コピーライター：箭内 道彦 （風とロック）

エグゼクティブプロデューサー：平井 真央 （風とロック）

デザイナー：高田 青二才 （すき あいたい ヤバい）

プロデューサー：溝渕 浩司・渡部 亮介・青石 陽羽 （東北新社）

フォトグラファー：三浦 憲治（Lightsome）

ミキサー：塚本 啓介

オフラインエディター：高田 青二才 （すき あいたい ヤバい）

オンラインエディター：吉澤 麗奈（オムニバスジャパン）

■PROFILE

小島秀夫｜Hideo Kojima

1963年、東京都生まれ。ゲームクリエイター。

1987年に初監督作品『メタルギア』でデビュー。シリーズ化された同作で、ステルスゲームというジャンルを確立。2001年、米「ニューズウィーク」誌の「未来を切り拓く10人」に選定される。2015年末に独立しコジマプロダクション設立、2019年『DEATH STRANDING』を発売。2022年11月時点で全世界・全プラットフォームにおいてユーザー数2,000万人を突破し、2025年6月に続編タイトル『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を発売した。

コジマプロダクションとして「The Game Awards 2019」3部門で賞を獲得、小島秀夫個人として「2020 BAFTA Games Awards」でBAFTA最高の栄誉であるフェローシップ賞を、2022年に「芸術選奨文部科学大臣賞」を受賞。著書に『僕の体の70%は映画でできている：小島秀夫を創った映画群』（ソニー・マガジンズ）、『創作する遺伝子：僕が愛したMEME（ミーム）たち』（新潮文庫）など。

■「SPECIAL IN YOU.」とは

パルコは1969年の池袋PARCO誕生以来、ファッションを中心に、音楽、アート、演劇など、様々なカルチャーを積極的に紹介し、新しい才能の発見と、自信を持って未来を切り開いていく才能のある人たちを応援しています。

新しい才能を応援するコーポレートメッセージ「LOVE HUMAN.」を2010年にスタートし、2014年からはコーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」を掲げ、若いデザイナーやクリエイターを発見・支援するインキュベーション活動を積極的に発信しています。

■KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR

KOJIMA PRODUCTIONSが贈る世界的人気ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE

BEACH（以下デス・ストランディング 2）』発売記念イベント【DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR 】を開催しております。

PARCO GAMESが手掛ける本イベントでは、JAPAN POPUP TOURオリジナルグッズを

はじめ、「Brain Dead（ブレインデッド）」「Louis Robuchon（ルイ・ロブション）」

「GEEKS RULE（ギークス ルール）」「ディスクユニオン」とのブランドコラボレーション

グッズや、KOJIMA PRODUCTIONSの新作グッズを販売いたします。

さらに本イベントにて取り扱うグッズは一部を除き、ONLINE PARCOでも販売しております。

＜広島＞ ●会期／2025年9月12日(金)～9月28日(日)

●会場／広島PARCO 本館8F 特設会場(広島市中区本通10-1)

●営業時間／ 10:00～20:30 ※最終日18:00閉場

＜名古屋＞ ●会期／2025年10月3日(金)～10月13日(月祝)

●会場／名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE(愛知県名古屋市中区栄3-29-1)

●営業時間／ 10:00～20:00 ※最終日18:00閉場

●入場料／無料 ●主催／パルコ・PARCO GAMES ●企画協力／KOJIMA PRODUCTIONS

※イベント内容は変更となる場合がございます。

【イベント公式サイト：https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1743】

【ONLINE PARCO 販売ページ：https://online.parco.jp/shop/e/e12887315/】

■PARCO GAMESとは

PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。

特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

2025年8月19日（火）にはゲームパブリッシング事業への本格参入として、インディーゲーム３タイトルの取り扱いを発表。さらに東京ゲームショウ2025（2025年9月25日(木)～28日(日)開催）にPARCO GAMESとして初出展を控え、同ブースでのSPECIAL IN YOU.小島秀夫 編ポスターの展示も予定しております。

事業内容：

■ゲームパブリッシング

■催事・イベント企画

■EC・グッズ展開

■メディア活用

■オリジナルゲームIP開発 etc.

レーベルメディア：

■公式HP：https://games.parco.jp/

■X：https://x.com/parco_games

■TikTok：https://www.tiktok.com/@parco_games

■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games