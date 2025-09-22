小説『マイクラ肝試し2025　Book of Marchen』発売前大重版が決定！

株式会社KADOKAWA

『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月24日（水）発売予定の小説『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の発売前重版を決定しました。

本書は、YouTube「クーYouTubeちゃんねる」が主催となって行われる、ゲーム「マインクラフト」で作成したホラーマップに大人気実況者とVtuberが挑む配信イベント「マイクラ肝試し」の、2025年テーマ『Book of Marchen』のノベライズ版です。

巻末には、実況グループ「ドズル社」のドズルさんによる解説「『マイクラ肝試し』とは」、小説主人公の名前の元となった実況グループ「絶叫特等席」メンバー・えふやんさん、囲炉裏さん、スパークさん、Fe:さんのコメントも収録しています。

【発売前重版決定！】小説『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の情報

あらすじ

謎の本『Book of Marchen（ブック オブ メルへン）』に入り込んだ、

四人の出走者たち。

四人は、物語の主人公として悪者を倒し、

この悪意と恐怖の世界から、現実へ戻ることができるのか…？

書誌情報

『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』

作：橘 もも

原作：クー（クーYouTubeちゃんねる）

絵：合鴨ひろゆき

企画協力：マイクラ肝試し制作チーム・ガジェット通信

レーベル：角川つばさBOOKS（児童単行本）

発売日：2025年9月24日（水）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：四六判（天地127mm×左右188mm）

仕様：本文カラー印刷

ISBN：978-4-04-116440-2

https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001400/

【予約受付】

超豪華出走者陣のコメントを収録！

2025年イベントに参加するドズルさん（ドズル社）の解説「『マイクラ肝試し』とは」、主催のクーさんの「あとがき」を収録！

コメント全文は、イベント配信の視聴および小説の読了後に、ぜひ、書籍巻末でお確かめください。

さらに、「マイクラ肝試し」最初期から参加する実況者グループ「絶叫特等席」のメンバー：えふやんさん、囲炉裏さん、スパークさん、Fe:さんからのコメントも収録！

カラーイラストを多数収録！

イラストを描いてくださったのは、合鴨ひろゆきさん。

カバーだけでなく、カラーのすばらしい挿絵イラストが多数ご覧いただけます。

ネタバレ回避のため、ぜひ、配信の視聴後に書籍でご確認ください!!

『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』イベント情報

「マイクラ肝試し」はこれまでのシリーズ総再生回数１億回を超える大人気配信イベント。

イベント主催のクーさん、マイクラ肝試し制作チームのみなさんが1年かけて「マインクラフト」で作ったホラーマップに、大人気実況者、配信者が挑みます。

今年のタイトルは、『Book of Marchen（ブック オブ メルヘン）』。

だれもが知っている、おとぎ話の世界を舞台にしたホラーマップです。

【PV】

https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=PkrYy9phQpu1LhXL

『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』注目ポイント

2025年イベントは、本の発売日前日の9月23日（火・祝）からスタート予定！

10月5日（日）までの2週間にわたって、大勢の大人気実況者＆Vtuberが参加します!!

【2025年のイベント出走者はこちら！】

リアルタイムの生放送でも、アーカイブでも、何度でも！

大人気実況者＆Vtuberのホラーマップ挑戦を楽しもう!!

イベントの見どころ

小説化されるイベント本編『Book of Marchen』のほかにも、見所いっぱいの「マイクラ肝試し」！

開催のたびにパワーアップする「マイクラ肝試し」。

今年も、ゲーム「マインクラフト」のさまざまな技術と工夫をこらしたミニゲームやイベントが多数予定されています！

今年の夏は、『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の

YouTube配信イベントとノベライズで、肝を試してしめくくろう！