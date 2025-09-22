小説『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』発売前大重版が決定！
『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月24日（水）発売予定の小説『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の発売前重版を決定しました。
本書は、YouTube「クーYouTubeちゃんねる」が主催となって行われる、ゲーム「マインクラフト」で作成したホラーマップに大人気実況者とVtuberが挑む配信イベント「マイクラ肝試し」の、2025年テーマ『Book of Marchen』のノベライズ版です。
巻末には、実況グループ「ドズル社」のドズルさんによる解説「『マイクラ肝試し』とは」、小説主人公の名前の元となった実況グループ「絶叫特等席」メンバー・えふやんさん、囲炉裏さん、スパークさん、Fe:さんのコメントも収録しています。
【発売前重版決定！】小説『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の情報
あらすじ
謎の本『Book of Marchen（ブック オブ メルへン）』に入り込んだ、
四人の出走者たち。
四人は、物語の主人公として悪者を倒し、
この悪意と恐怖の世界から、現実へ戻ることができるのか…？
書誌情報
『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』
作：橘 もも
原作：クー（クーYouTubeちゃんねる）
絵：合鴨ひろゆき
企画協力：マイクラ肝試し制作チーム・ガジェット通信
レーベル：角川つばさBOOKS（児童単行本）
発売日：2025年9月24日（水）
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
判型：四六判（天地127mm×左右188mm）
仕様：本文カラー印刷
ISBN：978-4-04-116440-2
▼KADOKAWAオフィシャルサイト 書誌ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001400/
【予約受付】
▼KADOKAWA公式オンラインショップ「カドスト」
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503001400/
ほか、全国書店・ECサイトで予約受付中
超豪華出走者陣のコメントを収録！
2025年イベントに参加するドズルさん（ドズル社）の解説「『マイクラ肝試し』とは」、主催のクーさんの「あとがき」を収録！
コメント全文は、イベント配信の視聴および小説の読了後に、ぜひ、書籍巻末でお確かめください。
さらに、「マイクラ肝試し」最初期から参加する実況者グループ「絶叫特等席」のメンバー：えふやんさん、囲炉裏さん、スパークさん、Fe:さんからのコメントも収録！
カラーイラストを多数収録！
イラストを描いてくださったのは、合鴨ひろゆきさん。
カバーだけでなく、カラーのすばらしい挿絵イラストが多数ご覧いただけます。
ネタバレ回避のため、ぜひ、配信の視聴後に書籍でご確認ください!!
『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』イベント情報
「マイクラ肝試し」はこれまでのシリーズ総再生回数１億回を超える大人気配信イベント。
イベント主催のクーさん、マイクラ肝試し制作チームのみなさんが1年かけて「マインクラフト」で作ったホラーマップに、大人気実況者、配信者が挑みます。
今年のタイトルは、『Book of Marchen（ブック オブ メルヘン）』。
だれもが知っている、おとぎ話の世界を舞台にしたホラーマップです。
【PV】
https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=PkrYy9phQpu1LhXL
『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』注目ポイント
2025年イベントは、本の発売日前日の9月23日（火・祝）からスタート予定！
10月5日（日）までの2週間にわたって、大勢の大人気実況者＆Vtuberが参加します!!
【2025年のイベント出走者はこちら！】
リアルタイムの生放送でも、アーカイブでも、何度でも！
大人気実況者＆Vtuberのホラーマップ挑戦を楽しもう!!
イベントの見どころ
小説化されるイベント本編『Book of Marchen』のほかにも、見所いっぱいの「マイクラ肝試し」！
開催のたびにパワーアップする「マイクラ肝試し」。
今年も、ゲーム「マインクラフト」のさまざまな技術と工夫をこらしたミニゲームやイベントが多数予定されています！
今年の夏は、『マイクラ肝試し2025 Book of Marchen』の
YouTube配信イベントとノベライズで、肝を試してしめくくろう！