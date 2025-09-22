『実質再エネ100％電気』でスケートボード大会を開催
宮崎電力株式会社（所在地：宮崎市日ノ出町65-1、代表取締役：小野 晋太郎）は、2025年9月23日に開催されるMIYAZAKI CUP2025 スケートボード大会において、会場で使用する電気を「実質再エネ100％」とする取り組みを実施いたします。
本取り組みは、国が掲げる「2050年カーボンニュートラル」目標、宮崎県が進める「ゼロカーボン社会づくり」、そして宮崎市の「ゼロカーボンシティみやざき」の方針と歩調を合わせたものです。電気使用量に応じた環境価値（非化石証書等）を調達し、来場者や地域の皆さまに「環境にやさしいイベント」を体感していただけるようにいたします。
今回の取組みを通じて、来場者や地域の方々に脱炭素への関心を持っていただき、日常生活の中で再生可能エネルギーや省エネについて考えるきっかけとなることを目指しています。
宮崎電力株式会社は、今後も国・宮崎県・宮崎市と連携し、地域社会に根ざした脱炭素の取り組みを積極的に進めてまいります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
＜大会開催日＞
開催日：2025年9月23日(火)
開催時間：10時～17時
会場：みやざきアートセンター
太陽の広場
※雨天決行
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
夢に向かい頑張っている子ども達を応援しています！
＜会社概要＞
会社名：宮崎電力株式会社
所在地：宮崎県宮崎市日ノ出町65番地1
代表者：代表取締役 小野 晋太郎
事業内容：太陽光施工・設置・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業
小売電気事業
再生可能エネルギー事業
省エネサービス
環境コンサルティング 等
URL：https://miyadengroup.jp/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
本件に関するお問い合わせ先
宮崎電力株式会社
TEL：0985-78-0902(平日9:00～15:00)
Mail：info@miyazaki-denryoku.co.jp