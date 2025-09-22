【INNISFREE】初のJAPANアンバサダーに綱 啓永さんが就任。新発売のミルク化粧水とクリームのビジュアルをはじめ豊富なコンテンツを展開。

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、大自然の無限のエネルギーを使用し健やかな美しさを切り拓く、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー]は初のJAPANアンバサダーとして俳優・綱 啓永（つなけいと）さんをお迎えしました。

2025年10月1日（水）に発売する新製品『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』『グリーンティー セラミド バリア クリーム』のビジュアルをはじめ、韓国と日本で撮影されたコンテンツなどを順次展開いたします。

綱 啓永（つな けいと）さんについて

1998年12月24日生まれ。千葉県出身。

2017年、第30回ジュノン・スーパーボーイ・

コンテストにてグランプリを獲得し芸能界デビュー。

スーパー戦隊シリーズ「騎士竜戦隊リュウソウ

ジャー」に出演し、注目を集め、また2022年に

放送されたTBS「君の花になる」では、 期間

限定のボーイズグループ「8LOOM」のメンバー

として人気を博しました。

近年の映像出演作品には、NHK夜ドラ「未来の私

にブッかまされる!?」や映画「女神降臨 Before/

After」、映画「ネムルバカ」、映画「#真相を

お話しします」など。

今後は11月に上演の舞台「Too Young」、

25年12月に公開の映画「WIND BREAKER」

などが控えています。

綱さんが登場するイニスフリーのスペシャルムービー

JAPANアンバサダー綱 啓永さんが挑むムービーは、新商品『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』を紹介するムービー。韓国で撮影されたこのムービーでは「潤いとハリ感」を与える新感覚のミルク化粧水を表現する内容で、綱さんが多彩な表情を魅せてくれています。

スペシャルムービー：https://youtu.be/FpMNKStxxog

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FpMNKStxxog ]

JAPANアンバサダー就任ムービー：https://youtu.be/jQC8GraMTZs

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jQC8GraMTZs ]

ブランド誕生より愛され続ける『グリーンティーライン』の進化

新感覚*¹浸透*²ミルク化粧水#うるもち緑茶ミルクトナー

角質層まで潤いを引き込み、乱れた潤いバリアを集中的に整えます。潤いを抱え込んだ、うるもち肌へ。

軽やかで深い浸透力*²のミルキーテクスチャー。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/173_1_0ed5f748ce12730b3c1cc35415ac8a1f.jpg?v=202509221126 ]

新感覚*¹密封バタークリーム#うるもち緑茶バタークリーム

乾燥肌向け処方！瞬時にバリアをつくり潤いを閉じ込めます。潤いバリアが整い、ゆらぎにくい肌へ。

ベタつかない、なめらかなバターテクスチャー。

朝のメイク前にもおすすめ。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/173_2_0e8387ddba4b2eea5284b3602380fda8.jpg?v=202509221126 ]

*¹ 使用感のこと（自社製品内において）

*² 角質層まで

INNISFREE について

自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社農園で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/innisfreejapan/

■公式X：https://twitter.com/innisfreeJapan

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@innisfreejapan