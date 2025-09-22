『マナーウェア 長時間快適 男の子用』にやさしくフィットする「全面のび～るギャザー」新搭載※1

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、ペット用吸収ウェア『マナーウェア 長時間快適 男の子用』に、ワンちゃんの胴回りにやさしくフィットする「全面のび～るギャザー」を新たに搭載※1し、2025年10月上旬より全国で順次発売します。

※1 SSSは着用するワンちゃんが超小型犬であり、体形変化が少ないため、デザインのみ変更

■発売の背景

近年、共働き世帯の増加により、愛犬が室内で留守番する機会が増え、『マナーウェア』長時間タイプに対する需要が高まっています※2。特に子犬期から若年期(0～3歳)の飼い主様は、70％がフルタイム勤務者で、69％が週3回以上留守番をさせていることがわかりました※2。そのため、排泄トラブルを防ぐ目的でケージ内で留守番をさせつつも、「かわいそう」と葛藤する飼い主様も一定数いらっしゃいます。さらに、ワンちゃんは食事の前後で胴回りのサイズが大きく変化しやすい※2ことから、従来の腹巻タイプの男の子用吸収ウェアではズレが生じやすいという課題がありました。

そこでこのたび、ワンちゃんの胴回りにしっかりフィットする「全面のび～るギャザー」を新たに搭載※1した『マナーウェア 長時間快適 男の子用』を発売することとしました。

※2 ユニ・チャーム調べ

■商品の特長

１.ワンちゃんの胴回りにフィットする新構造「全面のび～るギャザー」を搭載※1

・特許技術「全面のび～るギャザー」※3を搭載しました。

・胴回りが最大1.3倍まで伸びることで、ワンちゃんの体形や動きにあわせてやさしくフィットします。

※3 一対の防漏ギャザーの内側と外側に伸縮部材を有する腹巻型ペットおむつ

２.「しっかりテープ」搭載※4で装着もスムーズ

・特許技術の「しっかりテープ」※5を改良し、テープの固さ・長さを見直すことで、飼い主様がすばやく装着できるようになりました。

・動き回るワンちゃんにもすばやく着用できて、飼い主様やワンちゃん双方の負担を最小限に抑えます。

※4 SSSはデザインのみ変更

※5 短手方向両端部に一対の防漏ギャザーを有し、その長手方向両端部に重なるよう一対の剛性が高い不織布シートを有する腹巻型ペットおむつ

３.ルームウェア風のデザインにリニューアル

・室内で過ごすシーンにもマッチする落ち着いたルームウェア風のデザインを採用しました。

・1袋に2種類のデザイン※6を同梱し、気分にあわせて選べます。

※6 1袋内に2種のデザインが入っていますが、製造工程上、各デザインの入り枚数には多少のバラつきがある場合があります。商品の端側には、色のついた線が入っている場合があります。

■入数・価格

■発売時期

2025年10月上旬より全国で順次発売します。

■『マナーウェア』ブランドサイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/marking/home.html

■『マナーウェア 長時間快適 男の子用』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。