【新製品発売】16インチ折りたたみ電動アシスト自転車「PELTECH X MINI」登場！小さくてもパワフル、持ち運びと走りを両立した本格コンパクトモデル

株式会社PELTECH

# 小さくても本気。“都市特化”のハイパワーe-Bike

PELTECH、念願の16インチ折りたたみ電動アシスト自転車

「X MINI（エックス・ミニ）」発売

■ 概要

電動アシスト自転車ブランド「PELTECH（ペルテック）」を展開する当社（本社：大阪府堺市 代表取締役：園田 猛）は、2025年9月25日に移動に特化した新モデル「X MINI」を発表し、2025年12月より発売開始いたします。

PELTECHではこれまで20インチモデルを中心に展開してきましたが、よりコンパクトで持ち運べるモデルを開発すべく5年前から構想をスタート。既存ユニットでは理想の走りを実現できず試行錯誤を重ねてきましたが、今回新開発のハイパワーセンターモーターを搭載することでついに実現しました。

16インチの小径ホイールと軽量アルミフレームに、静かなベルト駆動とギア比2.1～3.9のワイド3段変速を組み合わせ、坂道発進から高速巡航までストレスなくカバー。

折りたたみ可能なコンパクト設計で、輪行やマンションでの保管もスムーズ。

“パワーと携帯性”を両立した、PELTECH渾身の次世代スモールe-Bikeです。

■ 特長

新開発ハイパワーセンターモーター 従来比トルク約20％UP。小径でも力強い加速

静かでクリーンなベルトドライブ チェーンの油汚れなし、メンテナンス性◎

USB充電ポート付き操作パネル

USBポートの搭載：独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。

折り畳み時サイズ：L750*W400*H740エレベーターにそのまま持ち込みできる全長136cmのミニサイズ

都市部マンションやオフィスビルでも持ち運び・保管がしやすい設計。折りたたみ機構 電車や車への積載、マンション保管に対応

折り畳み時サイズ：L750*W400*H740

オプション展開：専用輪行バッグ、前カゴを同時発売

- オプション展開 専用輪行バッグ、前カゴ、専用カバー、延長保証などを同時発売

■ 価格・発売日

- 発売日：2025年12月予定

- 価格：税込119,800円

■モデル名：【X-mini】XRC-163L 16インチ折りたたみ電動アシスト自転車内装3段

■全長：1360mm

■全幅：580mm

■重量：約17.5kg (バッテリー外した場合：15.5kg）

■サドル高さ：745mm～925mm

■折り畳み時サイズ：L750*W400*H740

■タイヤ：16ｘ1.5(in) 耐摩耗肉厚チュ-ブ

■変速機：シマノ製内装3段 仕様

■ライト：LEDバッテリーライト

■鍵：GORIN製標準装備スペアキー：3個

■ブレーキ：前Vブレーキ 後：シマノ製ローラーブレーキ

■1回の充電で走行可能な距離

(36V8.5Ahモデル・メーカー指定パターン)：最大約60km(エコモード時)

■バッテリー容量:36V8.5Ah （ 25.2Vに換算すると12.3Ah相当）

リチウムイオンバッテリー/定格出力:250W

■充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約4～５時間

PELTECHブランドストーリー

当社は自転車製造の歴史が深い大阪府堺市を拠点に、2011年に設立されました。創業当初、電動アシスト自転車市場は大手メーカーが主導し、価格の高さが普及の妨げとなっていました。そこで私たちは、「低価格・高品質」を掲げた独自システムを開発し、2012年からOEM製品の販売を開始しましたが、十分な結果を得ることはできませんでした。

転機となったのは2018年、自社ブランド「PELTECH」の立ち上げです。「PELTECH」はPEDALとTechnologyを組み合わせた造語で、私たちの技術力を自転車に注ぐという想いを表しています。他のブランドと異なり、オンラインストアや自転車店以外の販路を活用し、メーカー直販モデルを採用。これにより、2022年には年間販売台数2万台を達成し、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」カテゴリー賞を受賞しました。

また、ヤマト運輸株式会社との共同で延長保証や訪問修理サービスを開始し、アフターサポートを充実。電動アシスト自転車をより身近に感じていただける体制を整え、今後もさらなる成長と革新を目指してまいります。

■担当者コメント 開発部／担当者 ：大島 拓也

「PELTECHでは長年“本気で走れるコンパクトe-Bike”を作りたいと考えてきました。既存ユニットではパワーとサイズの理想を両立できず、開発に5年を費やしましたが、ようやく納得できる16インチモデルにたどり着きました。20インチモデルで培ったノウハウを凝縮し、X MINIは小さくても速く、都市の移動をもっと自由に、もっと楽しくします。PELTECHが提案する“新しい16インチの世界”をぜひ体感してください。」