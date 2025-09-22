「京極琉ライブ × KYOGOKU Professional」で TikTokライブコマースにおける新たな記録達成 ―

株式会社Kyogoku

株式会社Kyogokuは、このたびTikTokを活用したライブコマース配信において、株式会社Live Commerce Japanとの協業のもと、KYOGOKU Professionalブランドが1回のライブで1,300万円超の売上を達成いたしました。

本実績は、美容・ライフスタイル業界におけるライブ配信の可能性をあらためて示すものです。

背景と趣旨

TikTok Shopで実施された56時間ライブ

総GMV：約 2,684万円

総視聴者数：約 97,000人

総インプレッション数：約 264万回



ライブコマース市場はここ数年で急成長を遂げており、消費者のライブ配信を通じた購買行動が増加しています。

株式会社Kyogokuでは、自社ブランドKYOGOKU Professionalを中心に、より効果的なライブ販売戦略を構築するため、業界最大規模のライブコマース特化型事務所 株式会社Live Commerce Japan のノウハウを活かした取り組みを強化して参りました。

株式会社Live Commerce Japanについて



株式会社Live Commerce Japanは、“ライブ × コマース” を専門とする日本最大級の事務所であり、ライブ配信型EC（ライブコマース）のプロモーション、ライバー育成、配信設計から効果測定まで一貫したサポート体制を持っています。

多数の著名ブランドやライバーが所属し、ライブ企画・運営のノウハウ・実績で業界をリードしています。

ライブ概要と成果

配信プラットフォーム：TikTok（TikTok Shopを含む）

配信主：京極琉氏 × KYOGOKU Professional

本ライブ配信では、KYOGOKU Professionalが主要商品を中心に展開し、1回のライブ配信で総売上1,300万円超を達成いたしました。



高価格帯の美容家電、まつげ美容液、シャンプー・トリートメントなど、リピート性の高い消耗品を含む商品群が、配信中および終了後にも売上を牽引しました。

KYOGOKU Professionalの役割と特徴

プロ仕様・高品質を追求した美容家電のラインナップに加え、日常使いできる幅広いケア製品を展開。

京極琉氏のライブでの影響力と信頼性を活かし、ブランドイメージの強化／消費者との直接的なコミュニケーションを重視。

美容家電 × 消耗ケア商品の両輪で、売上構成を安定させる戦略を採用。

今後の展望



株式会社Kyogokuは、この成果を踏まえ、以下のような活動を展開していきます。

ライブコマース配信の頻度拡大および他プラットフォームへの展開。

Live Commerce Japanと連携したライブノウハウの標準化、他ブランドへの展開支援。

配信後の顧客フォロー体制強化によるリピート購買の促進。

新商品企画・ラインナップ刷新による品揃えの充実。

