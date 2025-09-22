株式会社mov、「口コミコム」をビックカメラに提供しGoogle Maps施策とインバウンド対応を支援

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社ビックカメラ（代表取締役社長：秋保 徹、本社：東京都豊島区）において、インバウンドの集客強化を目的として採用されたことをお知らせいたします。これにより、Google Maps上での露出最大化、多言語対応によるインバウンド施策の強化を図ります。

■導入前の課題

株式会社ビックカメラ グループインバウンド室 室長 細山 祐一 様

ビックカメラでは、これまで中華圏を中心にクーポン施策や旅行博・旅行会社との連携など、オンライン・オフライン双方でインバウンド向け施策を展開してきました。しかし、それら施策で接点を持てていない観光客への認知は限定的で、潜在的な来訪機会を十分に取り込めていない状況がありました。

また、同社は家電だけでなくゲーム、医薬品、酒類・食品など幅広い商品を取り扱っていますが、海外顧客からは「カメラ・家電の専門店」というイメージが強く、総合的な品揃えが十分に認知されていないという課題も抱えていました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・MEO強化による認知向上

Googleビジネスプロフィールの情報整備を進めることで、Google Maps検索時の露出を最大化し、「ビックカメラには幅広い商品が揃っている」という認知を高め、来店につなげる。

・ユーザーの声を活かした店舗改善

Googleビジネスプロフィールに寄せられるレビューやコメントを店舗単位で収集・分析し、課題の抽出や改善のPDCAサイクルに活用する。

■今後さらなる効果が期待される点

今後は「旅マエ」から「旅ナカ」までの一連の購買行動に沿った海外プロモーションを強化。

訪日前の情報接触 → Google Mapsでの検索 → 訪日時の来店・購買、という一連の流れを促進し、さらなるインバウンド集客の拡大を目指します。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社ビックカメラ

本店所在地 ：東京都豊島区高田3-23-23

代表取締役 ：秋保 徹

WEBサイト：https://www.biccamera.co.jp/



「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL： http://mov.am/(http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_casebigcamera)

