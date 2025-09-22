AI研修20,000人のプロが語る「生成AI活用の壁」──経営者・部長層向けセミナーに代表・佐藤が登壇

アローサル・テクノロジー株式会社

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤拓哉）は、2025年10月15日（水）に開催される識学社主催のオンラインセミナー「組織の仕組み化と生成AIの利活用を通じた生産性向上の討論セミナー」に、代表の佐藤がゲストスピーカーとして登壇することをお知らせします。

AI戦略の「設計と実装」のリアルを、現場の声と共にお届けします。

【イベント開催概要】

イベント名： 組織の仕組み化と生成AIの利活用を通じた生産性向上の討論セミナー

日時： 2025年10月15日（水）13:00～14:00

形式： オンライン（zoom）

主催： 株式会社識学

登壇者： 株式会社識学 上席コンサルタント 浦野 宏司氏、アローサル・テクノロジー株式会社 佐藤 拓哉

費用： 無料

申込URL： https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/

お申し込みはこちら（無料） :https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/

■ターゲットは「生成AIが現場に定着しない」企業のリーダー層

今回のセミナーは、以下のような課題を抱える【経営者・部長クラスのマネジメント層】に最適です。

- 「AIを導入したが、現場が使いこなせていない」- 「PoC止まりで終わっている」- 「AIで“何ができるか”が見えず、戦略が描けない」- 「中堅・中小企業でもできる、スモールスタートと成果創出の仕組み」

実務に即した成功・失敗事例を交えながら、「AIを導入して終わりにしない」ための実践知をお届けします。

■代表コメント｜佐藤 拓哉（アローサル・テクノロジー代表）

「AIは作る時代から“使う”時代へ。」

生成AIは業務を変えるだけでなく、組織の在り方を問う存在です。

本セミナーでは“成果につながるAI活用”の共通点を、識学社と共に紐解いていきます。

中堅・中小企業にこそ聞いていただきたい内容です。

■お申込みはこちら

席数には限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください：

https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/

【アローサル・テクノロジー株式会社について】

お申し込みはこちら（無料） :https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/

アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。

2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、20,000名を超える方々に研修を提供しています。

お問い合わせ：https://www.arousal-tech.com/inquiry

【会社概要】

社名： アローサル・テクノロジー株式会社

代表： 代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地： 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

URL： https://www.arousal-tech.com/

自社メディア： https://wa2.ai?utm_source=pr

設立年： 2013年9月

資本金： 1億円（準備金含む）

従業員数： 35名（業務委託・アルバイト含む）（2025年3月現在）

事業内容： AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等

【報道関係者からのお問い合わせ先】

アローサル・テクノロジー株式会社

広報・PR担当 村上

TEL：03-4400-1287

E-mail：pr-marketing@arousal-tech.com