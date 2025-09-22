AI研修20,000人のプロが語る「生成AI活用の壁」──経営者・部長層向けセミナーに代表・佐藤が登壇
AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤拓哉）は、2025年10月15日（水）に開催される識学社主催のオンラインセミナー「組織の仕組み化と生成AIの利活用を通じた生産性向上の討論セミナー」に、代表の佐藤がゲストスピーカーとして登壇することをお知らせします。
AI戦略の「設計と実装」のリアルを、現場の声と共にお届けします。
【イベント開催概要】
イベント名： 組織の仕組み化と生成AIの利活用を通じた生産性向上の討論セミナー
日時： 2025年10月15日（水）13:00～14:00
形式： オンライン（zoom）
主催： 株式会社識学
登壇者： 株式会社識学 上席コンサルタント 浦野 宏司氏、アローサル・テクノロジー株式会社 佐藤 拓哉
費用： 無料
申込URL： https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/
お申し込みはこちら（無料） :
■ターゲットは「生成AIが現場に定着しない」企業のリーダー層
今回のセミナーは、以下のような課題を抱える【経営者・部長クラスのマネジメント層】に最適です。
- 「AIを導入したが、現場が使いこなせていない」
- 「PoC止まりで終わっている」
- 「AIで“何ができるか”が見えず、戦略が描けない」
- 「中堅・中小企業でもできる、スモールスタートと成果創出の仕組み」
実務に即した成功・失敗事例を交えながら、「AIを導入して終わりにしない」ための実践知をお届けします。
■代表コメント｜佐藤 拓哉（アローサル・テクノロジー代表）
「AIは作る時代から“使う”時代へ。」
生成AIは業務を変えるだけでなく、組織の在り方を問う存在です。
本セミナーでは“成果につながるAI活用”の共通点を、識学社と共に紐解いていきます。
中堅・中小企業にこそ聞いていただきたい内容です。
■お申込みはこちら
席数には限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください：
https://shikigaku.jp/seminar/2025_1015_uk_ok_at/
【アローサル・テクノロジー株式会社について】
アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。
2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、20,000名を超える方々に研修を提供しています。
お問い合わせ：https://www.arousal-tech.com/inquiry
【会社概要】
社名： アローサル・テクノロジー株式会社
代表： 代表取締役社長 佐藤 拓哉
本社所在地： 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F
URL： https://www.arousal-tech.com/
自社メディア： https://wa2.ai?utm_source=pr
設立年： 2013年9月
資本金： 1億円（準備金含む）
従業員数： 35名（業務委託・アルバイト含む）（2025年3月現在）
事業内容： AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等
【報道関係者からのお問い合わせ先】
アローサル・テクノロジー株式会社
広報・PR担当 村上
TEL：03-4400-1287
E-mail：pr-marketing@arousal-tech.com