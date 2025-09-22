【10月15日開幕】エヌプラス(N-Plus)2025【ものづくり技術の複合展】 東京ビッグサイト

アテックス株式会社

エヌプラスは16回目の開催を迎える

最新の「New」「Next」に出会える3日間！


製品開発技術展『エヌプラス（N-Plus）2025』 が、10月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイト 東5ホールで開催されます。



今年は昨年を上回る 154社 が出展し、自社の最先端製品・技術・サービスを披露。さらに、注目を集める 空飛ぶクルマ をテーマとした特別展示や、業界有識者による最新動向を学べる セミナー（聴講無料） も多数実施します。



ものづくりの「今」と「これから」を一度に体感できる絶好の機会。
ぜひ会場で、次世代の技術と新たなビジネスチャンスに触れてください！



■公式WEBサイト：


https://www.n-plus.biz/(https://www.n-plus.biz/)


■完全事前来場登録制(無料)：


https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/n-plus2025/visitor/(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/n-plus2025/visitor/)


エヌプラス2025のポイント(1)


多彩な出展企業が集結！


エヌプラスにはハイテクノロジーからサステナブル製品など幅広い分野の企業が集まります。
「新たな発見」 をもたらす多種多様な出展内容が揃い、比較・検討・相談が一度に可能です。



次のビジネスチャンスを見つけるために、ぜひご来場ください！




様々な「キーワード展示会」で構成されるエヌプラス

ハイテクノロジーな技術、サステナブルな製品、そして注目を集める空飛ぶクルマの最新情報まで。
各出展企業が「New」「Next」をテーマに、展示キーワードに沿った最新PRを展開します。


会場でしか得られない最前線の情報と、未来のビジネスを広げるヒントが詰まった3日間。
ぜひご来場ください！(以下、一部企業紹介※順不同)



　・Astemo精工株式会社／切削・研削・表面処理までお任せください


　・MI-6株式会社／材料開発の常識を変える！事例デモ実施中


　・大阪ガス株式会社／分散性に優れた多層グラフェンです。


　・株式会社 グリーンケミカル／バイオマス由来のプラスチックモノマー


　・大明化学工業株式会社／特異なアルミニウム化合物のご紹介


　・IHI運搬機械株式会社／空と地上を繋ぐモビリティハブをご紹介！


　・黒崎播磨株式会社／非接触でウェブを搬送する装置を出展します


　・スリーエムジャパン株式会社／軽量化、断熱、遮熱を向上する高機能添加剤


　・株式会社 ワカヤマ／世界に”WOW”を届ける表面処理加工　・・・



ほか、全出展者の詳細情報は以下に掲載中（随時更新）


■出展者一覧・製品検索：


https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/n-plus2025/(https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/n-plus2025/?s=&paged=1)


エヌプラス2025のポイント(2)


エヌプラスならではの充実講演！


環境規制で注目を集める PFAS をはじめ、旬のテーマを取り上げた専門講演を多数開催。
業界の第一線で活躍する有識者が登壇し、


最新動向や製品開発に役立つ知見を直接学べる貴重な機会です。


エヌプラスでしか聞けない情報が満載 ― まさに「必聴」のプログラム！
ぜひ事前登録のうえ、ご参加ください。






エヌプラス名物のセミナーが今年も開催！


毎年大好評のセミナープログラムが今年も最新の業界動向に合わせてアップデート。


注目テーマを業界のトップランナーである講師陣が解説します。



先着順のため、聴講希望者は早めの事前登録が必須！
もし事前受付が終了しても、当日席の空きがあれば、会場でも受付可能です。



確実に参加するために、ぜひ今すぐご登録ください。


(以下、注目セミナーを一部紹介※順不同)



10月15日(水)


易解体を含めた最近の特殊な接着剤とそのアプリケーション


　佐藤　千明 氏　東京科学大学　総合研究院　未来産業技術研究所　教授
高分子単結晶ウイスカーをフィラーに用いた超軽量ポリマーコンポジット
　岡本　敏 氏　(国研)理化学研究所　強相関材料環境デバイス研究チーム　チームディレクター


【基調講演】空飛ぶクルマ:万博後の課題と方向


　中野　冠 氏　　慶應義塾大学大学院　システムデザイン・マネジメント研究所　顧問


　福澤　知浩 氏　(株)SkyDrive　代表取締役　CEO


　中井　佑 氏　　テトラ・アビエーション(株)　代表取締役


同期撹拌接合(SSW)の基本特性
　吉舗　和彦 氏　京浜ラムテック(株)　取締役　第一営業部　部長


超撥水・表面粗化・PTFE表面改質：難加工対応プラズマ表面処理の応用事例と技術解説


　富川　弥奈 氏　(株)魁半導体 プロセス開発部



10月16日(木)


高屈折率・低複屈折性マテリアル「ユピゼータ EPシリーズ」


　加藤　宣之 氏　三菱ガス化学(株)　光学材料事業部　開発営業部長


巨大負熱膨張材料を用いた熱膨張制御


　東　正樹 氏　東京科学大学　総合研究院　教授


大阪・関西万博2025での取組みとeVTOL商業運航に向けて


　内海　恒亮 氏　(株)Soracle　運航部


ケミルミネッセンス法を用いた樹脂材料の酸化劣化評価のご紹介


　鮫島　良太 氏　東北電子産業(株)　東京支店　主任


機能性フィルムメーカーが手掛ける「電子シェード」と


熱可塑性接着フィルム「メタシール(R)」のご紹介


　上坂　哲也 氏　ZACROS(株)(旧：藤森工業)　情報電子事業本部



10月17日(金)


実証現場から見えた資源循環データ活用の勘所


　堀合　康太 氏　(株)digglue　資源循環DXシニアコンサルタント


省電力化を見据えた光電融合材料技術動向


　福島　功太郎 氏　(有)カワサキテクノリサーチ　シニアコンサルタント


高分子のサーキュラーエコノミー


　伊藤　耕三 氏　東京大学　大学院新領域創成科学研究科　特別教授


-駅から空へ- 大阪・関西の駅と空をつなぐ次世代モビリティの実装戦略


　山崎　康二 氏　大阪市高速電気軌道(株)　執行役員　空飛ぶクルマ推進室長


　戸村　竜也 氏　(株)SkyDrive　エアモビリティ事業開発部　国内事業マネージャー　


　仙波　寛正 氏　(株)長大　事業戦略推進統轄部　課長代理


空飛ぶクルマの騒音影響と社会的受容性に関する考察


　中村　亮 氏　(株)長大　環境事業部　事業部長


信州における産官学での次世代空モビリティの取り組み状況


[コーディネーター]


　伊藤　寛 氏　デロイト トーマツ コンサルティング(同)
　　　　　　　 デロイト トーマツ サイエンス＆テクノロジー　兼　金融事業部　シニアマネジャー


[パネリスト]


　坪井　康徳 氏　長野県　企画振興部DX推進課デジタル社会推進係　係長


　佐藤　敏郎 氏　信州大学　次世代空モビリティシステム研究拠点　特任教授


　浅野　智亮 氏　飯田市　産業経済部　参事


　上嶋　圭介 氏　アルピコホールディングス(株)　経営企画部長／新規事業準備室長


　吉村　興三郎 氏　鈴与(株)　航空事業推進本部



ほか、計38セッションの詳細は以下に掲載中


■セミナー聴講登録（無料・先着順）


　https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/n-plus2025/seminar/(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/n-plus2025/seminar/)


開催概要



名　　称：エヌプラス(N-Plus)2025


会　　期：2025年10月15日(水)～17日(金)　3日間　10:00～17:00


会　　場：東京ビッグサイト　東5ホール


主　　催：エヌプラス実行委員会 / フライングカーテクノロジー実行委員会


企画運営：アテックス株式会社


展示構成：


《N+Technology》高機能・高付加価値化の提案
　・プラスチック高機能化展　　　・軽量化・高強度化展
　・接着・接合展　　　　　　　　・コーティング・表面処理展
　・受託・付加製造・加工技術展　・電磁波対策・放熱技術展
　・電動化・電池・給電技術展　　・不織布・機能紙展


　・金属・金属加工技術展　　　　・機能性フィルム展
《N+Sustainability》持続可能なものづくりの提案
　・環境配慮型素材展
　・セルロースナノファイバー展
　・サーキュラーエコノミー化展
　・生産・製造・開発DX展
　・バイオプラスチック技術展


　・新素材・代替材展


特別企画展


　・フライングカーテクノロジー


協　　賛：


（特非）アジア金型産業フォーラム、（特非）機能紙研究会、機能性フィルム研究会、


（一社）強化プラスチック協会、（一社）軽金属溶接協会、（一社）新金属協会、


全国鍍金工業組合連合会、（一社）先端材料技術協会、（一財）素形材センター、


（一社）日本AM協会、 日本化学繊維協会、（一社）日本金型工業会、（一社）日本機械工具工業会、 日本製紙連合会、 日本接着剤工業会、（一社）日本チタン協会、日本塗装機械工業会、


日本粘着テープ工業会、（一社）日本バイオプラスチック協会、


（一社）日本表面処理機材工業会、（一社）日本ファインセラミックス協会、日本不織布協会、


（一社）日本マグネシウム協会、日本溶射工業会、（一社）日本ロボット工業会、


（一社）ラドテック研究会　（順不同）