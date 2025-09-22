【10月15日開幕】エヌプラス(N-Plus)2025【ものづくり技術の複合展】 東京ビッグサイト

アテックス株式会社エヌプラスは16回目の開催を迎える

最新の「New」「Next」に出会える3日間！

製品開発技術展『エヌプラス（N-Plus）2025』 が、10月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイト 東5ホールで開催されます。

今年は昨年を上回る 154社 が出展し、自社の最先端製品・技術・サービスを披露。さらに、注目を集める 空飛ぶクルマ をテーマとした特別展示や、業界有識者による最新動向を学べる セミナー（聴講無料） も多数実施します。

ものづくりの「今」と「これから」を一度に体感できる絶好の機会。

ぜひ会場で、次世代の技術と新たなビジネスチャンスに触れてください！

エヌプラス2025のポイント(1)

多彩な出展企業が集結！

エヌプラスにはハイテクノロジーからサステナブル製品など幅広い分野の企業が集まります。

「新たな発見」 をもたらす多種多様な出展内容が揃い、比較・検討・相談が一度に可能です。

次のビジネスチャンスを見つけるために、ぜひご来場ください！

様々な「キーワード展示会」で構成されるエヌプラス

ハイテクノロジーな技術、サステナブルな製品、そして注目を集める空飛ぶクルマの最新情報まで。

各出展企業が「New」「Next」をテーマに、展示キーワードに沿った最新PRを展開します。

会場でしか得られない最前線の情報と、未来のビジネスを広げるヒントが詰まった3日間。

ぜひご来場ください！(以下、一部企業紹介※順不同)

・Astemo精工株式会社／切削・研削・表面処理までお任せください

・MI-6株式会社／材料開発の常識を変える！事例デモ実施中

・大阪ガス株式会社／分散性に優れた多層グラフェンです。

・株式会社 グリーンケミカル／バイオマス由来のプラスチックモノマー

・大明化学工業株式会社／特異なアルミニウム化合物のご紹介

・IHI運搬機械株式会社／空と地上を繋ぐモビリティハブをご紹介！

・黒崎播磨株式会社／非接触でウェブを搬送する装置を出展します

・スリーエムジャパン株式会社／軽量化、断熱、遮熱を向上する高機能添加剤

・株式会社 ワカヤマ／世界に”WOW”を届ける表面処理加工 ・・・

ほか、全出展者の詳細情報は以下に掲載中（随時更新）

エヌプラス2025のポイント(2)

エヌプラスならではの充実講演！

環境規制で注目を集める PFAS をはじめ、旬のテーマを取り上げた専門講演を多数開催。

業界の第一線で活躍する有識者が登壇し、

最新動向や製品開発に役立つ知見を直接学べる貴重な機会です。

エヌプラスでしか聞けない情報が満載 ― まさに「必聴」のプログラム！

ぜひ事前登録のうえ、ご参加ください。

エヌプラス名物のセミナーが今年も開催！

毎年大好評のセミナープログラムが今年も最新の業界動向に合わせてアップデート。

注目テーマを業界のトップランナーである講師陣が解説します。

先着順のため、聴講希望者は早めの事前登録が必須！

もし事前受付が終了しても、当日席の空きがあれば、会場でも受付可能です。

確実に参加するために、ぜひ今すぐご登録ください。

(以下、注目セミナーを一部紹介※順不同)

10月15日(水)

易解体を含めた最近の特殊な接着剤とそのアプリケーション

佐藤 千明 氏 東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 教授

高分子単結晶ウイスカーをフィラーに用いた超軽量ポリマーコンポジット

岡本 敏 氏 (国研)理化学研究所 強相関材料環境デバイス研究チーム チームディレクター

【基調講演】空飛ぶクルマ:万博後の課題と方向

中野 冠 氏 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究所 顧問

福澤 知浩 氏 (株)SkyDrive 代表取締役 CEO

中井 佑 氏 テトラ・アビエーション(株) 代表取締役

同期撹拌接合(SSW)の基本特性

吉舗 和彦 氏 京浜ラムテック(株) 取締役 第一営業部 部長

超撥水・表面粗化・PTFE表面改質：難加工対応プラズマ表面処理の応用事例と技術解説

富川 弥奈 氏 (株)魁半導体 プロセス開発部

10月16日(木)

高屈折率・低複屈折性マテリアル「ユピゼータ EPシリーズ」

加藤 宣之 氏 三菱ガス化学(株) 光学材料事業部 開発営業部長

巨大負熱膨張材料を用いた熱膨張制御

東 正樹 氏 東京科学大学 総合研究院 教授

大阪・関西万博2025での取組みとeVTOL商業運航に向けて

内海 恒亮 氏 (株)Soracle 運航部

ケミルミネッセンス法を用いた樹脂材料の酸化劣化評価のご紹介

鮫島 良太 氏 東北電子産業(株) 東京支店 主任

機能性フィルムメーカーが手掛ける「電子シェード」と

熱可塑性接着フィルム「メタシール(R)」のご紹介

上坂 哲也 氏 ZACROS(株)(旧：藤森工業) 情報電子事業本部

10月17日(金)

実証現場から見えた資源循環データ活用の勘所

堀合 康太 氏 (株)digglue 資源循環DXシニアコンサルタント

省電力化を見据えた光電融合材料技術動向

福島 功太郎 氏 (有)カワサキテクノリサーチ シニアコンサルタント

高分子のサーキュラーエコノミー

伊藤 耕三 氏 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特別教授

-駅から空へ- 大阪・関西の駅と空をつなぐ次世代モビリティの実装戦略

山崎 康二 氏 大阪市高速電気軌道(株) 執行役員 空飛ぶクルマ推進室長

戸村 竜也 氏 (株)SkyDrive エアモビリティ事業開発部 国内事業マネージャー

仙波 寛正 氏 (株)長大 事業戦略推進統轄部 課長代理

空飛ぶクルマの騒音影響と社会的受容性に関する考察

中村 亮 氏 (株)長大 環境事業部 事業部長

信州における産官学での次世代空モビリティの取り組み状況

[コーディネーター]

伊藤 寛 氏 デロイト トーマツ コンサルティング(同)

デロイト トーマツ サイエンス＆テクノロジー 兼 金融事業部 シニアマネジャー

[パネリスト]

坪井 康徳 氏 長野県 企画振興部DX推進課デジタル社会推進係 係長

佐藤 敏郎 氏 信州大学 次世代空モビリティシステム研究拠点 特任教授

浅野 智亮 氏 飯田市 産業経済部 参事

上嶋 圭介 氏 アルピコホールディングス(株) 経営企画部長／新規事業準備室長

吉村 興三郎 氏 鈴与(株) 航空事業推進本部

ほか、計38セッションの詳細は以下に掲載中

開催概要

名 称：エヌプラス(N-Plus)2025

会 期：2025年10月15日(水)～17日(金) 3日間 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東5ホール

主 催：エヌプラス実行委員会 / フライングカーテクノロジー実行委員会

企画運営：アテックス株式会社

展示構成：

《N+Technology》高機能・高付加価値化の提案

・プラスチック高機能化展 ・軽量化・高強度化展

・接着・接合展 ・コーティング・表面処理展

・受託・付加製造・加工技術展 ・電磁波対策・放熱技術展

・電動化・電池・給電技術展 ・不織布・機能紙展

・金属・金属加工技術展 ・機能性フィルム展

《N+Sustainability》持続可能なものづくりの提案

・環境配慮型素材展

・セルロースナノファイバー展

・サーキュラーエコノミー化展

・生産・製造・開発DX展

・バイオプラスチック技術展

・新素材・代替材展

特別企画展

・フライングカーテクノロジー

協 賛：

（特非）アジア金型産業フォーラム、（特非）機能紙研究会、機能性フィルム研究会、

（一社）強化プラスチック協会、（一社）軽金属溶接協会、（一社）新金属協会、

全国鍍金工業組合連合会、（一社）先端材料技術協会、（一財）素形材センター、

（一社）日本AM協会、 日本化学繊維協会、（一社）日本金型工業会、（一社）日本機械工具工業会、 日本製紙連合会、 日本接着剤工業会、（一社）日本チタン協会、日本塗装機械工業会、

日本粘着テープ工業会、（一社）日本バイオプラスチック協会、

（一社）日本表面処理機材工業会、（一社）日本ファインセラミックス協会、日本不織布協会、

（一社）日本マグネシウム協会、日本溶射工業会、（一社）日本ロボット工業会、

（一社）ラドテック研究会 （順不同）